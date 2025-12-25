幸福啟航照顧升級 大村鄉長賴志銘三週年施政說明會感受友善宜居

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】在聖誕節前夕的平安夜，大村鄉公所特別舉辦「鄉鎮服務三週年施政說明會」，由鄉長賴志銘親自率領公所團隊向鄉親報告三年來的施政成果與未來願景。活動吸引眾多鄉親、地方師生及民意代表到場，齊聚一堂，現場氣氛溫馨熱絡。

賴志銘鄉長帶著公所團隊積極施政，三年來的作為深深擄獲鄉親的心。（圖／記者周厚賢攝）

賴志銘鄉長指出，三年前在獲得多數選民支持下接任鄉長職責，上任以來秉持「敬老、無礙、勤勞」的施政理念，致力打造全齡友善、宜居的大村鄉。在說明會中，他詳細說明選前承諾的十大政見執行情形，以及未來持續努力的方向，清楚展現三年來在軟硬體建設上的具體成果。

大葉大學副校長侯雪娟對大村鄉公所鼎力協助校門口道路交通擴寬，代表師生向鄉公所致謝。（圖／記者周厚賢攝）

賴鄉長表示，這三年在天時、地利、人和的條件配合下，不僅獲得鄉民代表會全體支持，也因積極作為、展現行動力，爭取到縣府與中央的高度肯定與經費挹注，為地方建設注入強大動能。此外，他也憑藉豐富的學術人脈，促成與大葉大學、逢甲大學簽署合作備忘錄，結合學界專業，為大村鄉的城市發展注入創新思維。

三年來致力為大村鄉公所爭取經費，立法委員陳素月與鄉親心手相連。（圖／記者周厚賢攝）

在產業與行銷方面，賴志銘鄉長積極推廣大村農特產品，近年來與在地知名飲料品牌合作，推出以大村葡萄為主題的優質商品，成功提升地方農產能見度。交通與休憩建設方面，公園綠地及公共自行車系統逐步完善，讓遊客造訪大村更加便利。

賴志銘鄉長上任以來秉持「敬老、無礙、勤勞」的施政理念，致力打造全齡友善、宜居的大村鄉。（圖／記者周厚賢攝）

近兩個小時的施政說明，賴志銘鄉長詳盡回顧過去、擘劃未來，獲得在場鄉親熱烈回響。許多深耕在地的居民表示，三年來的大村確實「改變很不一樣」，也期待未來在高齡化社會趨勢下，鄉長能持續打造一個樂齡共好、世代共融的優質生活環境。