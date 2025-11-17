幸福城市不幸福 議員檢視盧市府三年成績單

▲議員陳俞融等人，針對市府施政進度提出質疑，市長盧秀燕任內政見「15項幸福政見」的實踐率偏低，批評「幸福城市並不幸福」。(圖／柳榮俊攝2025.11.17)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今(17)日進行市政總質詢，市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人，針對市府施政進度提出質疑指出，市長盧秀燕任內主打的「7線捷運」僅一線動工，第一條政見「發展軌道捷運」跳票，而整體「15項幸福政見」的實踐率偏低，批評「幸福城市並不幸福」。

陳俞融表示，盧市長第二任期邁入最後一年，本應是市政成果展現的階段，但市民卻看到一個「無心市政、準備下莊」的團隊，讓台中市「空轉失能」。她引用研考會數據指出，盧市府共提出 15 項幸福政見、115 項實踐方案及 272 項行動方案，但截至今年 11 月僅完成 47 項，完成率僅 17.3%。

她批評，重大建設進度緩慢，包括「台中巨蛋」進度僅 10%、2030 年才能完工，形同「空頭支票」；「台灣智慧營運塔」更要到 2029 年才動工，被質疑是「幽靈塔」。陳俞融指控，盧市府慣以「剪綵政治」操作，儀式留名、後續問題卻留給下一任。

在重大建設部分，陳俞融指出，「外埔綠能園區第二期」原訂 2024 年營運，如今仍零進度；文山焚化爐改建案連續三年跳票未動工，顯示行政效能低落。她也批評市府強調「沒錢」無法推動五萬元還稅政策，卻仍年年編列台中購物節經費，本次預算會期因此刪除 3.63 億元相關預算。

針對盧市長提出的北區四大建設，陳俞融指出相關工程進度皆不如預期，包括中央市場轉型工程日前發生工安意外、崇德殯儀館最晚2026年底才能動工，以及北區肉品市場轉型工程因無人投標流標，質疑市府領導不力。

她進一步提到市政成效面，台中市詐騙受理案件為六都最高、未成年家暴案件逐年攀升，以及多起重大工安事故，質疑市府未能守護市民安全。

