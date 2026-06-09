幸福好禮加倍送 台中結婚登記抽家電券

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台中市政府推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮活動，新人於6月22日至7月17日期間，至台中市任一戶政事務所完成結婚登記，且其中一方設籍台中市，即可免報名、免登錄，自動取得抽獎資格。民政局長吳世瑋表示，7月底前將抽出25對幸運新人，每對可獲5,000元3C家電提貨券，祝福新人甜蜜成家、好運加倍。

吳世瑋指出，為祝福新人邁向幸福人生，台中市政府除持續致贈結婚新人專屬「成家福袋」外，也不定期推出限定加碼活動，透過實質祝福與鼓勵，陪伴新人展開人生新篇章。此次「緣定台中幸福城」活動將抽出25對幸運新人，每對可獲得價值5,000元的3C家電提貨券，協助新人添購新居家電，從打造溫暖新家開始，迎接幸福成家的美好生活。

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民政局說明，台中市今年1至4月粗結婚率達1.46?，位居六都第一，近5年結婚率也均高於全國平均，顯示市民重視家庭經營與婚姻價值。

民政局提醒，新人辦理結婚登記可到任一戶所辦理，假日辦理結婚登記則需於預定結婚日前3個辦公日完成預約，新人可透過電話或網路進行預約（https://www.ris.gov.tw/app/portal/671）；或提前3個辦公日至戶所辦理並指定結婚生效日為假日。此外，民政局官網已整合全市29個戶政事務所（含辦事處）特色結婚拍照牆資訊（https://reurl.cc/mvRKm9），從浪漫風格到溫馨主題應有盡有，讓新人在完成人生重要儀式後，留下最美好的幸福見證。（見圖）