《幸福學學幸福》跨域講座政大登場 從科技盡頭回望東方靈性智慧 揭示現代人幸福新路徑
在 AI、演算法與高度數位化塑造生活節奏的當代，幸福似乎成為越來越難以捉摸的課題。為回應這項時代挑戰，由「社團法人台北市菩提果學佛會」主辦的《2025 幸福學學幸福：科技的盡頭 靈性的起點》座談會，跨界探討現代人的幸福之道，於 11 月 30 日在國立政治大學公企中心舉行。現場聚集來自中央研究院及政大、師大、國北師、暨南、輔仁、逢甲、華梵、中國醫藥大學等多所大學的教授與研究生，並有多位法師、企業界與社會賢達近三百位的參與，共同參與這場跨越宗教、醫療、教育與身心靈整合的幸福論壇，場面溫暖而莊嚴。
科技的盡頭是靈性的起點 幸福科學的跨域反思
主持人林從一哲學博士為華梵大學前校長，現任國家教育研究院院長，長期關心年輕世代的情緒困擾，並結合師大推動社會情緒學習（SEL），其間也引入全球正念減壓課程（MBSR）。在這場研討會中，他一方面呼應哈佛大學自1980年代以來的幸福研究——良好的人際關係比收入與名望更能帶來幸福；另一方面也看見臺灣面對高齡化與少子化等結構性問題，必須在心理、醫學、社會、教育與宗教等學門之間進行跨域整合。透過大學的教學與研究能量，結合服務設計與各方資源、群策群力，方能讓「幸福學」成為回應當代社會議題的具體力量。
他也指出，在追求成功、競爭激烈的當代社會中，網路與AI科技雖然加速了日常生活步調，使人們得以迅速連結與完成各種任務，卻也讓人際關係更形片段而脆弱，孤獨、焦慮與注意力耗損遂成為普遍現象。他提醒，我們不能只期待科技精進或制度改革能帶來幸福，而是必須回到身、心、靈的整合修養。此次研討會正是試圖回應科技時代的幸福困境，協助我們重新找回人類安定而踏實的本質能力。
靈性與科學正重新相遇：SBNR 與量子意識的興起
活動由「上玹樂集」國樂團演奏揭開序幕，以古琴、簫與頌缽交織出沉穩靈動的樂音，為整場研討會奠定靜謐而專注的氛圍。第一階段主題演講由政治大學宗教研究所 謝世偉教授 擔綱。他長年研究佛、道教文獻與丹道修煉，並專精「當代靈性與科學對話」，是臺灣少見橫跨宗教與科學的權威研究者之一。謝教授指出，全球已經進入「靈性不歸屬」時代：年輕世代逐漸遠離制度性宗教，轉向更個人化、體驗式修行，形成「靈性而非宗教（SBNR）」與「靈性不歸屬（SBNA）」的趨勢。他強調，這不是拒絕宗教，而是科技時代重新追問生命意義。他並從全世界宗教與靈性運動的興起，最後涉及量子物理、超感官研究及 David Bohm 的「整體與隱秩序」談起，指出意識是參與創造現實的一部分，科學與靈性正日益靠近。最後回應幸福學的主題，他認為要放下「追求所謂幸福」的執著，隨順不執著，覺知於當下的生活，才不會落入苦空的結果。
靜坐 × 聲音療癒：以「安定」開啟幸福第一堂對話
接著由具藥師佛法門傳承、亦為美國中醫博士的 「星海上師」元丹欽列多吉仁波切 帶領靜坐體驗。這場靜坐引導大眾在呼吸之間回到覺知，所有的與會者均表示身心能立即沉澱，讓現場增添靈性覺醒與莊嚴圓滿。隨後仁波切針對身心靈在色法與心法，六根對外境的交互影響下，我們是從既有的思維架構去認識世界，加上輪迴轉世所帶來的因緣果報與意識，形成人們這一世的身心靈健康，於是內在與外在的平靜能透過佛陀教法的修練，達到開悟的境地，回歸圓滿的佛性。午間的缽法聲音療癒以音缽共振帶來深度放鬆，象徵研討會回到東方身心療癒智慧的特色。同時，會場外展出藝術家 陳俊光 的書法與篆刻作品，透過筆墨與刀痕展現靜觀之美，也呼應「從安定中重建幸福」的主題。主辦單位特別情商中華精品咖啡交流協會朱明德榮譽會長，派出主要咖啡師陳臺生現場為所有與會者，煮出幸福的滋味，午餐及休息時間，咖啡吧台前總是大排長龍、絡驛不絕。
中醫養生與身心靈整合：天人合一的幸福觀
第二場對談由中國醫藥大學中醫主治醫師 羅綸謙教授 主講。他以中醫「天人合一」、「致中和」觀念說明情緒與臟腑的相互影響，強調情志管理與生活作息的重要性，並指出「情緒波動不只是心理現象，更會影響身體每一寸能量」。羅教授指出，面對 AI 時代的高壓節奏，人們更需重視節氣、飲食、睡眠與心念調整；幸福不只是情緒感受，更是一種生理節奏的平衡。他的分享也得到護理與教育界的熱烈回應，認為中醫情志觀極具整合身心價值。中央研究院的李豐楙院士特地蒞臨研討會，與星海上師一同分享宗教、科學與身心靈整合的觀點，並共同探討當代佛道教與跨宗教的開放態度，提醒到宗教學不同於哲學的神秘學與密契經驗是該領域與眾不同之處。
佛教身心觀：幸福不是快樂，而是能力
第三場講座開場由政治大學宗教所 林佩瑩副教授 主講。她從佛教「苦」的教導切入，指出靈性療癒的重點不在消除困境，而在重新找回生命連結與意義。她說：「感覺到苦，是人生還有希望。」痛苦可成為修行契機，其根源在於貪、嗔、痴，而非外境。林副教授區分情緒困擾與存在意義需求，並分享透過覺察與轉念將負面經驗轉化為力量的例子，強調人擁有內在詮釋權。她提出生命開發三層次：照顧身心、開發靈性、進入覺性。最終幸福源自慈悲與智慧，是科技時代最需訓練的能力。
佛教幸福村：從埔里偏鄉開始的臺灣幸福新模式
這次活動利用中午時間，主辦單位「菩提果學佛會」的理事高志璋，也是教育部的科長、政大宗教所的研究生，他邀請了中醫、護理、教育界、出家法師一起討論幸福學如何在臺灣真實的幫助需要照顧的老年人口與佛教僧眾、在家居士，聚集一起用餐，並分享交流幸福村的概念及目前的推動經驗。交流期間由逢甲翟本瑞教授提出建置數位在宅健康老化養生村的經驗，推動在臺灣建構「佛教幸福村」，以南投埔里與中部偏鄉寺院為起點，整合宗教陪伴、基礎醫療、中醫調理與社區共照，為高齡僧眾與長者打造更具尊嚴與靈性的照護模式。明毓法師也提及臺南「觀音村老人養護靜修院」，該院結合了身心靈的安養照護與佛教修行，並提供類似一般長照機構的服務，與會專家一致期盼以宗教、教育與醫療跨域合作，建立臺灣的靈性社會關懷心靈與健康的新典範。
座談會全場互動踴躍，現場問答討論涵蓋網路成癮、宗教儀式轉型、中醫情志養生與禪修練習。有青年參與者表示：「以往靈性或宗教常被誤解，但這次讓他看到學術、醫療、宗教其實能在幸福議題上同場對話。」座談會會最後，林從一博士提醒作結：「在科技飛奔的年代，我們更需要放慢腳步，重新照顧身心靈，從東方智慧中學會幸福。」《幸福學學幸福》不僅是一場論壇，更是一場跨越學術、宗教與醫療的集體覺醒，為臺灣幸福的未來點亮一盞清淨而寧靜的光。
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 18 小時前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前