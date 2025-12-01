《幸福學學幸福》跨域講座政大登場 從科技盡頭回望東方靈性智慧 揭示現代人幸福新路徑

在 AI、演算法與高度數位化塑造生活節奏的當代，幸福似乎成為越來越難以捉摸的課題。為回應這項時代挑戰，由「社團法人台北市菩提果學佛會」主辦的《2025 幸福學學幸福：科技的盡頭 靈性的起點》座談會，跨界探討現代人的幸福之道，於 11 月 30 日在國立政治大學公企中心舉行。現場聚集來自中央研究院及政大、師大、國北師、暨南、輔仁、逢甲、華梵、中國醫藥大學等多所大學的教授與研究生，並有多位法師、企業界與社會賢達近三百位的參與，共同參與這場跨越宗教、醫療、教育與身心靈整合的幸福論壇，場面溫暖而莊嚴。

《幸福學學幸福：科技的盡頭 靈性的起點》研討會講者合影。由左至右為：華梵大學前校長林從一博士、中央研究院李豐楙院士、星海上師(元丹欽列多吉仁波切)、中國醫藥大學中醫系羅綸謙教授、國立政治大學宗教所林佩瑩副教授。（圖／台北市菩提果學佛會提供）

科技的盡頭是靈性的起點 幸福科學的跨域反思

主持人林從一哲學博士為華梵大學前校長，現任國家教育研究院院長，長期關心年輕世代的情緒困擾，並結合師大推動社會情緒學習（SEL），其間也引入全球正念減壓課程（MBSR）。在這場研討會中，他一方面呼應哈佛大學自1980年代以來的幸福研究——良好的人際關係比收入與名望更能帶來幸福；另一方面也看見臺灣面對高齡化與少子化等結構性問題，必須在心理、醫學、社會、教育與宗教等學門之間進行跨域整合。透過大學的教學與研究能量，結合服務設計與各方資源、群策群力，方能讓「幸福學」成為回應當代社會議題的具體力量。

他也指出，在追求成功、競爭激烈的當代社會中，網路與AI科技雖然加速了日常生活步調，使人們得以迅速連結與完成各種任務，卻也讓人際關係更形片段而脆弱，孤獨、焦慮與注意力耗損遂成為普遍現象。他提醒，我們不能只期待科技精進或制度改革能帶來幸福，而是必須回到身、心、靈的整合修養。此次研討會正是試圖回應科技時代的幸福困境，協助我們重新找回人類安定而踏實的本質能力。

靈性與科學正重新相遇：SBNR 與量子意識的興起

活動由「上玹樂集」國樂團演奏揭開序幕，以古琴、簫與頌缽交織出沉穩靈動的樂音，為整場研討會奠定靜謐而專注的氛圍。第一階段主題演講由政治大學宗教研究所 謝世偉教授 擔綱。他長年研究佛、道教文獻與丹道修煉，並專精「當代靈性與科學對話」，是臺灣少見橫跨宗教與科學的權威研究者之一。謝教授指出，全球已經進入「靈性不歸屬」時代：年輕世代逐漸遠離制度性宗教，轉向更個人化、體驗式修行，形成「靈性而非宗教（SBNR）」與「靈性不歸屬（SBNA）」的趨勢。他強調，這不是拒絕宗教，而是科技時代重新追問生命意義。他並從全世界宗教與靈性運動的興起，最後涉及量子物理、超感官研究及 David Bohm 的「整體與隱秩序」談起，指出意識是參與創造現實的一部分，科學與靈性正日益靠近。最後回應幸福學的主題，他認為要放下「追求所謂幸福」的執著，隨順不執著，覺知於當下的生活，才不會落入苦空的結果。

左起謝世偉、羅綸謙、林佩瑩三位教授，分別擔綱研討會內容分為三大主題主講人，分別從靈性科學、中醫養生與佛教心靈療癒切入，逐步解構現代人的幸福課題。（圖／台北市菩提果學佛會提供）

靜坐 × 聲音療癒：以「安定」開啟幸福第一堂對話

接著由具藥師佛法門傳承、亦為美國中醫博士的 「星海上師」元丹欽列多吉仁波切 帶領靜坐體驗。這場靜坐引導大眾在呼吸之間回到覺知，所有的與會者均表示身心能立即沉澱，讓現場增添靈性覺醒與莊嚴圓滿。隨後仁波切針對身心靈在色法與心法，六根對外境的交互影響下，我們是從既有的思維架構去認識世界，加上輪迴轉世所帶來的因緣果報與意識，形成人們這一世的身心靈健康，於是內在與外在的平靜能透過佛陀教法的修練，達到開悟的境地，回歸圓滿的佛性。午間的缽法聲音療癒以音缽共振帶來深度放鬆，象徵研討會回到東方身心療癒智慧的特色。同時，會場外展出藝術家 陳俊光 的書法與篆刻作品，透過筆墨與刀痕展現靜觀之美，也呼應「從安定中重建幸福」的主題。主辦單位特別情商中華精品咖啡交流協會朱明德榮譽會長，派出主要咖啡師陳臺生現場為所有與會者，煮出幸福的滋味，午餐及休息時間，咖啡吧台前總是大排長龍、絡驛不絕。

中醫養生與身心靈整合：天人合一的幸福觀

第二場對談由中國醫藥大學中醫主治醫師 羅綸謙教授 主講。他以中醫「天人合一」、「致中和」觀念說明情緒與臟腑的相互影響，強調情志管理與生活作息的重要性，並指出「情緒波動不只是心理現象，更會影響身體每一寸能量」。羅教授指出，面對 AI 時代的高壓節奏，人們更需重視節氣、飲食、睡眠與心念調整；幸福不只是情緒感受，更是一種生理節奏的平衡。他的分享也得到護理與教育界的熱烈回應，認為中醫情志觀極具整合身心價值。中央研究院的李豐楙院士特地蒞臨研討會，與星海上師一同分享宗教、科學與身心靈整合的觀點，並共同探討當代佛道教與跨宗教的開放態度，提醒到宗教學不同於哲學的神秘學與密契經驗是該領域與眾不同之處。

佛教身心觀：幸福不是快樂，而是能力

第三場講座開場由政治大學宗教所 林佩瑩副教授 主講。她從佛教「苦」的教導切入，指出靈性療癒的重點不在消除困境，而在重新找回生命連結與意義。她說：「感覺到苦，是人生還有希望。」痛苦可成為修行契機，其根源在於貪、嗔、痴，而非外境。林副教授區分情緒困擾與存在意義需求，並分享透過覺察與轉念將負面經驗轉化為力量的例子，強調人擁有內在詮釋權。她提出生命開發三層次：照顧身心、開發靈性、進入覺性。最終幸福源自慈悲與智慧，是科技時代最需訓練的能力。

臺灣唯一集「博士、道士、院士」於一身的宗教學大師 李豐楙院士 特地蒞臨研討會，與星海上師一同分享宗教、科學與身心靈整合的觀點，並共同探討宗教學不同於哲學的神秘學與密契經驗的特別性。（圖／台北市菩提果佛學會提供）

佛教幸福村：從埔里偏鄉開始的臺灣幸福新模式

這次活動利用中午時間，主辦單位「菩提果學佛會」的理事高志璋，也是教育部的科長、政大宗教所的研究生，他邀請了中醫、護理、教育界、出家法師一起討論幸福學如何在臺灣真實的幫助需要照顧的老年人口與佛教僧眾、在家居士，聚集一起用餐，並分享交流幸福村的概念及目前的推動經驗。交流期間由逢甲翟本瑞教授提出建置數位在宅健康老化養生村的經驗，推動在臺灣建構「佛教幸福村」，以南投埔里與中部偏鄉寺院為起點，整合宗教陪伴、基礎醫療、中醫調理與社區共照，為高齡僧眾與長者打造更具尊嚴與靈性的照護模式。明毓法師也提及臺南「觀音村老人養護靜修院」，該院結合了身心靈的安養照護與佛教修行，並提供類似一般長照機構的服務，與會專家一致期盼以宗教、教育與醫療跨域合作，建立臺灣的靈性社會關懷心靈與健康的新典範。

座談會全場互動踴躍，現場問答討論涵蓋網路成癮、宗教儀式轉型、中醫情志養生與禪修練習。有青年參與者表示：「以往靈性或宗教常被誤解，但這次讓他看到學術、醫療、宗教其實能在幸福議題上同場對話。」座談會會最後，林從一博士提醒作結：「在科技飛奔的年代，我們更需要放慢腳步，重新照顧身心靈，從東方智慧中學會幸福。」《幸福學學幸福》不僅是一場論壇，更是一場跨越學術、宗教與醫療的集體覺醒，為臺灣幸福的未來點亮一盞清淨而寧靜的光。