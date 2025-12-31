幸福家不動產來店委託 限量送2026「幸福從家開始」燙金工藝春聯

即日起至幸福家不動產委託即贈燙金特殊工藝春聯。（幸福家不動產提供)

記者蔣謙正／台南報導

農曆馬年即將到來，台南房仲品牌「幸福家不動產」即日起至分店門市委託或成交不動產買賣，即贈「幸福從家開始」質感底紋紙加燙金特殊工藝春聯乙張，限量3,000份(實際贈送數量以各門市為準，數量有限贈完為止)，象徵春節溫馨團聚與全新一年將在溫暖中展開。

幸福家不動產2026年持續展店插旗房市熱點。（幸福家不動產提供)

幸福家不動產李應吉表示，至品牌成立以來，一直以「幸福從家開始」六個字為經營理念，致力透過專業不動產交易服務，成就每一位顧客幸福美滿的家，團隊至創業起至今已成立20週年，今年特製高成本質感工藝春聯，回饋給信賴我們的買賣方，喜氣又應景的設計廣受好評，追加印刷2,000張，祈福張貼春聯的家家戶戶闔家安康、馬年行大運。

廣告 廣告

隨2025年結束，幸福家不動產馬不停蹄布局未來50店計畫，預計於台南房市熱點持續插旗全新分店，喊話有志熱血青年一起加入團隊打拼，將不動產買賣透過密集的聯賣系統，再加速媒合成交速率，目標成為台南最多優質庫存物件、最快成交速度之房仲品牌！另也於2026年啟動全新日本房地產投資仲介服務，提供投資或旅居意願顧客有更多新選擇。

幸福家不動產2026年持續展店插旗房市熱點

幸福家不動產日本不動產置產說明會

時間｜2026/1/10(六)

地點｜幸福家不動產北門店4F教育訓練中心(台南市北區北門路二段498號4F)

報名網址｜https://reurl.cc/bNY1eM