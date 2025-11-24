幸福小舖16年不斷前行「後山家優」翻轉媽媽人生

布藝師與自己的作品合影，身上穿搭的服飾也是作品之一

花蓮家扶中心長期致力於協助弱勢兒少與家庭，除了提供經濟補助外，也嘗試提高弱勢家庭的經濟自主能力。家扶幸福小舖開辦「縫紉小學堂」，推動布藝縫紉專業養成，並成立「後山家優」品牌對外行銷。幸福小舖於11月22日舉辦年末的成果發表會，展出舊衣改造成果與課程訓練的作品，讓布藝師們的好手藝被更多人看見。同場也搶先預告明年度新品「+U馬吊飾」，響應即將到來的生肖年。

花蓮家扶秉持「給魚吃，不如教會釣魚」的理念，透過布藝訓練，讓受助家長體驗縫紉機製作袋包，並經篩選進入進階課程，學習裁布、車縫與袋包結構，結訓後成為布藝師便可承接訂單，增添收入。幸福小舖自2009年成立，發展至今已16年。

假日班學員得在平日工作與照顧家庭之外額外投入時間受訓練習，相當不容易

花蓮家扶中心主任黃梅蘭說，「後山家優」的布藝師們，縫紉技術已達專業水準，作品兼具品質與獨特風格，期待社會大眾支持，讓這些努力與作品能被看見。她認為，培力是讓弱勢家庭有機會翻轉逆境的關鍵，透過技能養成與品牌經營，布藝師們不僅可獲得收入，更能找回自信與希望，為家庭帶來陽光。

小芊媽媽單親扶養4名孩童，卻因資遣失去收入。她透過家扶社工介紹參加培訓，憑藉耐心與細心的特質，開始接單製作手作包，不僅改善經濟狀況，也在團體的正向互動中，重拾自信與笑容。她的孩子也感受到媽媽的轉變，驕傲地說：「媽媽變漂亮了！」

小芊媽媽（中立者）接受布藝訓練不僅學習專業技能，也變得更有自信

後山家優在2025年持續以「舊衣再造」為主軸，輔導布藝師考取女裝丙級證照，並邀請專業講師傳授服裝製作與打版技術，將不穿的衣褲或布料改造成獨特作品，賦予舊衣新生命，實踐資源循環與環保理念。針對平日有固定工作者，家扶也規劃了假日訓練班，3個月的培訓期每週安排一堂課，學員們需在工作與家事之餘，再抽出時間完成回家作業，最終有4人順利結訓。成果發表時，布藝師們將作品穿在身上，展現自我風格與成就感。

幸福小舖的培力不僅著重縫紉技術，更注重「經濟力、團隊力、專業力」三大發展，讓布藝師們在提升收入的同時，也學會合作與溝通，建立互助支持網絡，並透過不間斷的課程培訓，提昇美感與設計專業。

黃梅蘭說，幸福小舖不僅是產品販售平台，更是一個承載生命故事的空間。「後山家優」平時常設於花蓮家扶中心的吉安服務處（花蓮縣吉安鄉中山路三段270號），現場展示布藝師研發製作的手工包與布藝品，歡迎民眾前往選購，感受布藝師的豐富創造力。

布藝師媽媽介紹自己設計的布娃吊飾時顯得自信滿滿

