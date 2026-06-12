幸福就在腳下！台中大坑步道奇觀 母雞打造五星級「月子中心」

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大坑步道驚人一幕，母雞自行打造五星級月子中心。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市大坑風景區5號步道今(12)日出現一幕令人莞爾的景象，一隻母雞竟選擇在木棧道下方築巢孵蛋，即使頭頂不時有遊客來往、腳步聲不斷，甚至山區降雨造成環境潮濕，牠依然穩穩窩在原地，展現驚人的耐心與母性本能。

不少登山客發現後紛紛停下腳步觀看，對母雞的選址感到相當好奇。有人猜測，可能是為了躲避山區流浪犬、蛇類或其他野生動物的侵擾，因此選擇人來人往的木棧道下方作為安全避風港。

遊客們笑稱，這裡簡直成了「五星級月子中心」，而母雞彷彿也用行動告訴大家：「幸福，原來就在腳下！」這場意外的相遇，也為登山之旅增添一段溫馨又有趣的插曲。

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