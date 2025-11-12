「幸福島嶼」融合市集、音樂與多元體驗 打造農業新時代生活節

二零二五幸福島嶼活動斗南之森食農教育園區，劉建國委員與來自全省各地約二萬人參加，大家一同感受土地的溫度、音樂的節奏與友善農業的力量。（記者劉春生攝）

▲二零二五幸福島嶼活動斗南之森食農教育園區，劉建國委員與來自全省各地約二萬人參加，大家一同感受土地的溫度、音樂的節奏與友善農業的力量。（記者劉春生攝）

邁入第四屆的「幸福島嶼」活動，今年以「We are…」主題全新登場，延續推廣有機友善農業的初衷，並結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗，打造跨世代共融的農業新潮流。活動於 十一月八日至九日在雲林斗南之森食農教育園區盛大舉行，預計吸引超過兩萬位民眾共襄盛舉。

雲林縣為中部重要糧倉與農業重鎮，全縣有機友善耕作面積持續成長，涵蓋水稻、蔬果、茶葉等多樣作物。斗南鎮農會近年積極推動「環境共生農業」與「食農教育在地化」兩項目標，期望讓民眾在生活中更深刻理解食物背後的土地故事。今年活動在農業部農糧署中區分署指導下，串聯各地農友、青農與文創品牌，打造兼具寓教於樂及永續傳承的年度盛典。

「二零二五 幸福島嶼」升級規劃 十四大主題區，內容橫跨食農、文創與永續三大面向，包含秋收農旅、鮮採番麥、野營燒烤、繪本故事、友善餐桌、沙龍講座、食農體驗、秋實音樂、戶外影院、兒童嬉戲、永續惜物、農創市集、農食導覽及抽獎活動。各區主題相互串聯，猶如有機田區中的穩定生態系統，體現萬物共生的理念。

立法委員劉建國也特別出席活動現場，與民眾一同體驗幸福島嶼的熱情氛圍。他致詞時表示：「剛剛聽完好樂團在幸福島嶼表演的樂曲，大家都覺得非常舒服，也感受到滿滿的幸福。幸福島嶼上的所有島民們，從這兩天的活動中，看得到大家內心自然發出的喜悅。我想，土地不只是一個產地，它更是我們心靈的故鄉。」

劉建國指出，這次活動中看到許多新手爸媽帶著小朋友參與實地食農教育，親手採收有機玉米，讓孩子們上了一堂寶貴的課；許多長輩也分享希望減少農藥、肥料使用，讓作物在最自然、最健康、最具土地滋潤的環境中成長，讓消費者「吃得健康、吃得到農民的用心」。他特別感謝農糧署長期協助，也感謝斗南鎮農會張燕容總幹事率領團隊的努力，讓幸福島嶼的影響力逐年擴大，並期盼明年五週年活動能更盛大舉辦，甚至邀請全國及國外愛好有機的朋友齊聚雲林，共度幸福的兩天旅程。

農業部農糧署署長姚士源表示，每年 十一月 十一日的「全國有機農業日」象徵土地與生態的連結，而幸福島嶼活動正是這份精神的延伸。希望透過創新展演與體驗活動，讓更多人以實際行動支持有機農業，讓友善耕作成為全民的生活態度。

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，農會持續推動友善環境與教育結合，將食農教育融入社區、校園與生活。今年更邀請在地農友與品牌共同參與，讓「幸福島嶼」成為農業新創的展示舞台。「消費者願意吃，農夫就願意種」，以生活的方式支持農業、實際行動守護土地。

「二零二五幸福島嶼」誠摯邀請全國民眾蒞臨斗南之森食農教育園區，一同感受土地的溫度、音樂的節奏與友善農業的力量，用行動耕耘幸福，讓島嶼持續閃耀。