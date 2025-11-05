幸福巴士水里集集正式通車 交通便利性有感提升

經過三個月的試營運，南投縣集集鎮與水里鄉幸福巴士受到民眾熱烈迴響，縣府今日下午在集集鎮武昌宮廣場舉辦「南投幸福GO水里鄉與集集鎮－正式通車典禮」，縣長許淑華宣告兩鄉鎮南投幸福GO正式營運。



由縣府推動的「南投幸福GO」自113 年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，7月29日將服務導入水里鄉、8月5日導入集集鎮，預計在明年底前完成全縣13鄉鎮的推動，透由這項服務實質改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸。



許淑華表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥要拜託村里長協助或子女接送，導致出門意願降低，為此幸福巴士2.0集集、水里幸福巴士正式通車前，透過三個月的試營運了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，以便在正式營運後做出最好的調整，試營運期間共發出超過三千班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，有信心明年底13鄉鎮都布建完成。



集集鎮長吳大村說，山區交通不便，感謝許縣長及縣府團隊推動幸福巴士，解決交通問題，讓長輩買菜、醫院就醫、小朋友課輔等更方便，集集鎮民都非常高興。



南投幸福GO自7月底啟動水里鄉試營運、8月初啟動集集鎮試營運，至10 月 31日為止，兩區共搭載9838人次乘車，共發出3083車次，總公里數達44872公里，平均每班次搭載 3 人以上，成果豐碩。



