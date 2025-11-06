幸福巴士水里集集正式通車

南投縣長許淑華宣告集集、水里兩鄉鎮南投幸福GO正式營運。(南投縣府提供)

▲南投縣長許淑華宣告集集、水里兩鄉鎮南投幸福GO正式營運。(南投縣府提供)

經過三個月的試營運，集集鎮與水里鄉幸福巴士受到民眾熱烈迴響，縣府(五)日下午在集集鎮武昌宮廣場舉辦「南投幸福GO水里鄉與集集鎮－正式通車典禮」，在多位縣議員、當地鎮長、里長及鄉親的見證下，縣長許淑華宣告兩鄉鎮南投幸福GO正式營運。幸福巴士於六日起正式收費，民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約乘車。相關資訊可至「南投幸福GO」查詢。

廣告 廣告

由縣府推動的「南投幸福GO」自一一三年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，七月二十九日將服務導入水里鄉、八月五日導入集集鎮，預計在明年底前完成全縣十三鄉鎮的推動，透由這項服務實質改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸。

通車典禮在水里商工擊鼓及八張社區長輩演出後正式展開，縣議員謝明謀、王秋淑、黃春麟、陳淑惠、集集鎮長吳大村、交通部公路局台中區監理所長楊聰賢等人，以及立委游顥、馬文君服務處也都派人到場，肯定縣府在偏鄉交通的用心。

許縣長表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥要拜託村里長協助或子女有空時才能接送，導致出門意願降低，為此，她就任縣長後積極推動幸福巴士2.0，集集、水里幸福巴士正式通車前，透過三個月的試營運了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，以便在正式營運後做出最好的調整，試營運期間共發出超過三千班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，有信心明年底十三鄉鎮都布建完成。幸福巴士以八公里二十五元為里程段次收費基礎，超過八公里收二段票，最多計算至三段票，六十五歲以上長者以半價十三元計算，並可使用敬老愛心卡乘坐，歡迎多利用。感謝縣議會對此政策的支持，讓長者日常出行更加便利。

集集鎮長吳大村說，山區交通不便，感謝許縣長及縣府團隊推動幸福巴士，解決交通問題，讓長輩買菜、醫院就醫、小朋友課輔等更方便，集集鎮民都非常高興。

南投幸福GO自七月底啟動水里鄉試營運、八月初啟動集集鎮試營運，至十月三十一日為止，兩區共搭載九千八百三十八人次乘車，共發出三千零八十三車次，總公里數達四萬四千八百七十二公里，平均每班次搭載三人以上，成果豐碩。