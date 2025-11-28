幸福巴士自達路線啟航 盧秀燕：部落交通更便利、 棒球隊專車接駁最夠力

台中幸福巴士自達路線啟航，市長盧秀燕說，部落交通更便利、 棒球隊專車接駁最夠力 。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（28日）宣布，自達幸福巴士上路，路線深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各部落，串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並協助在地國中小接駁服務，讓海拔1,000公尺的達觀里及自由里，同樣享受「坐得安心，搭得便利」的公共運輸服務。

盧秀燕在雙崎921紀念公園宣布幸福巴士加碼，她說，繼梨山地區第1條幸福巴士路線後，第2條「自達線」幸福巴士，擴展至大安溪沿線，進一步串起大甲溪交通廊道，經由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運，是部落的大喜事，感謝中華汽車熱心公益捐贈車輛，擴大營運量能，公路局、地方民意代表及關心原鄉發展的企業、團體踴躍出席，見證這條「走進部落、走入生活」重要路線啟航。

廣告 廣告

盧秀燕指出，只要有一位居民有需要，就值得一班幸福巴士開往部落。自達線幸福巴士，由居民共同命名，象徵「從自由到達觀、從部落到城市」，路線營運範圍依照在地需求延伸至和平區行政中心，從今年4月開始試營運，統計至10月底，已行駛1,404班次，服務2,495人次，成效良好，展現偏鄉交通最接地氣的溫度指標。

自達巴士除服務在地居民，位在雙崎部落的自由國小全校學生50多人，過半棒球隊成員，畢業生楊柏勛還獲選為國手，從山上偏鄉打上國際舞台，2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽為台灣贏得冠軍，為照顧偏鄉學童交通，將協助在地國中國小學童接駁服務，也成為陪伴球員南北征戰的最佳夥伴。

盧秀燕說，自達幸福巴士就是棒球隊的交通車，棒球小將到校訓練或到各地參賽，這輛8人座自達一號小巴，代表市府最夠力的啦啦隊，自由國小棒球教練余孟瑋與球員可以一起搭著自達幸福巴士到校訓練或赴各地出賽，希望這輛自達一號為棒球隊開往勝利之路。

自由國小球員高興的表示，這輛車好酷，希望搭幸福巴士去比賽，打出更多全壘打；居民分享以前長者要到鄰近部落探親或就醫，像出一趟遠門，學生上放學也要家人接送，自達線上路後生活圈變大了，「就像多一個家人在照顧我們」。

交通局長葉昭甫說，為更符合在地需求，交通局團隊優化路線、停靠點和班次，並整合裕隆集團相關資源，與在地長照單位伯拉罕共生照顧勞動合作社共同導入中華汽車幸福守護計畫，透過公私協力，招募在地人服務在地人，企業力量用愛守護學童，協助長照長者移動，落實偏鄉行的權益。

葉昭甫表示，打造大梨山地區路網，將交通成果獻給自達地區的居民，跨越山區道路的幸福巴士，大幅提升偏鄉交通可及性，提供便利公共運輸品質，來自部落的駕駛熟悉地形、環境與鄉親需求，居民更安心搭乘。

和平達觀里及自由里在地鄉親搭乘自達幸福巴士，持電子票證刷卡不收費，透過手機雙平台下載安裝「自達幸福巴士」APP預約乘車，或撥打預約專線04-25912084，由雙崎社區發展協會客服人員服務，提醒民眾搭車採全預約方式，務必於搭乘前1日完成預約，體驗嶄新又溫馨的交通服務。（寇世菁報導）