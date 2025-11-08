幸福巴士 梨山直達台中 金馬獎女星按讚

台中市梨山幸福巴士直通市區，縮短城鄉距離造福高山居民，以電影《哈勇家》榮獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹，獲獎後返回環山部落生活，成為幸福巴士常客。她開心說，新上路的梨山到市區直達車，像走金馬紅毯一樣幸福。

梨山幸福巴士環繞4大部落，成為在地居民最便利的公共運輸，上月首發車更翻山越嶺111公里一路開進市區，市府成功完成直達車的超級任務！另年初加入自達一號生力軍，開進和平區大安溪沿線達觀里及自由里，高山路網服務再擴大。

廣告 廣告

家住環山部落的泰雅族人林詹珍妹，以素人演員勇奪第59屆金馬獎最佳女配角，之前到台中常請親人接送，現在經常和小姑林鳳嬌預約幸福巴士到台中就醫、訪友，搭直達車沿途說說笑笑，3小時很快到台中。

林詹珍妹說，3年前獲金馬獎最佳女配角，是上天送給她最美好禮物，返鄉繼續種植水梨和柿子，隨著交通局啟動便利直達車，到山下台中城區不再是艱辛路程，「就像走金馬紅毯一樣幸福」，對梨山居民而言，不僅便利，更是一種被重視的感動。

交通局長葉昭甫表示，從海拔2000公尺梨山出發，全程111公里3小時到市區，交通無縫接軌服務獲好評，落實市府「愛在最高點」的施政理念。

交通局指出，梨山幸福巴士身負梨山重要交通動線重任，在地民眾搭乘來回都可預約，梨山區域內移動持電子票證刷卡不收費，直達市區因路程遠需部分負擔每人400元，手機可下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線04-25981266皆可提供服務。