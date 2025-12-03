幸福常勝軍 嘉義市再獲2025幸福城市指數第三

經濟日報舉辦的「2025縣市幸福指數大調查」於週二公布結果，不少縣市首長到場共襄盛舉。嘉義市身為「幸福常勝軍」，這次再度榮獲第三名的好成績。

嘉義市長黃敏惠以幽默「諧音梗」致詞，她回憶，有朋友常對她說「市長市長，辛苦了辛苦了」，聽起來彷彿像「幸福了、幸福了」，表示「沒有辛苦，絕對沒有幸福」。

她接著以「嘉義、家的趣味」、「樸實的城市」、「文化的記憶」、「溫柔的melody」等語彙，不僅大秀諧音梗，也以台語連續押韻，將嘉義市如家的幸福氛圍一語道盡。

嘉義市長黃敏惠致詞時大秀諧音梗，以台語連續押韻，把嘉義市如家的幸福一語道盡。圖／台視新聞

根據經濟日報公布的2025縣市城市指數，嘉義市本次勇奪第三名，已連續六年都名列前四；在民眾對「政府施政滿意度」項目中，嘉義市更以81.2%的滿意度拔得頭籌，連續兩年榮獲第一名的殊榮。

經濟日報公布2025縣市幸福指數大調查結果，嘉義市榮獲第三名，已連續六年名列前四名。圖／台視新聞

2025地方政府施政滿意度結果，嘉義市已連續兩年奪冠。圖／台視新聞

施政滿意度蟬聯第一 黃敏惠分享幸福政策

黃敏惠表示，對於能再次獲得肯定深感感恩，「一路走來，在最辛苦的過程中，大家不斷努力，才能得到今天的幸福。」她指出，市府推動各項政策，會持續從人民的需求當中與時俱進，並兼顧經濟發展、社會進步與環境保護。

黃敏惠分享幸福城市小秘訣，今年適逢嘉義市建城321週年，市府以永續作為施政核心理念，也讓嘉義市的幸福佳績再加一。

台北／黃子庭、彭以德 責任編輯／周瑾逸

