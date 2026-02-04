幸福年菜公益行動 台灣慈善總會送年菜守護團圓尊嚴與希望

cnews204260204a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

農曆過年，對多數人而言，是闔家團圓、共享祝福的時刻。然而，對部分偏鄉、弱勢、行動不便，甚至仍在災後復原階段的家庭來說，卻可能因資源匱乏，讓一頓年夜飯，成為遙不可及的心願。台灣慈善總會表示，看見這樣的需要，將於年節前夕啟動「幸福年菜公益行動」，攜手社會與企業力量，用最實在的方式，把過年的溫暖，送進真正需要的家庭。

台灣慈善總會創辦人、理事長鄭龍水表示，長期投入弱勢救助、教育扶持與長照關懷，始終相信公益不只是物資的提供，更是一份長期陪伴與尊嚴的守護。真正的公益，是在困境中，讓人重新感受到希望，知道自己沒有被遺忘，也有人願意接住他們。

今年的幸福年菜公益行動，特別邀請了台灣3大美食評論家之一的梁幼祥老師 ，親自監製年菜內容，將專業與用心投入公益，確保每一份年菜不僅具備品質，更代表一份體面與尊重，讓弱勢家庭在年節時刻，也能安心迎接新年。

台灣慈善總會表示，特別關注仍在復原中的災後家庭，其中「花蓮光復鄉 923 事件災區」的年菜發放，將於2月11日下午2時舉行，延續災後關懷，精準配送至實際受災、且仍需支持的家庭，展現企業與社會穩定、低調且有溫度的社會責任。

台灣慈善總會指出，針對行動不便族群的年節需求，也將於2月12日下午2時，於桃園市脊髓損傷者協會進行年菜發放，確保年節關懷不僅送得到，更能送得剛剛好、送得有尊嚴，讓每一份善意都被妥善接住。

台灣慈善總會指出，「幸福年菜」不只是一份餐食，而是幫助一個家庭完成一頓久違的團圓，透過每份新台幣2840的幸福年菜認捐，社會大眾與企業夥伴，都能成為這份溫暖的一部分，讓關懷真正送到需要的地方，用行動陪伴弱勢家庭安心迎向新年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

