幸福廣播網攜手文藻外大金牌主持營 等你來報名

記者鍾和風/高雄報導

儘管數位媒體與串流平台快速崛起，但廣播獨特形式，純粹依賴聲音來傳遞資訊與情感，創造聽眾的無限想像空間，仍保有其不可取代的社會價值。

金牌主持營115年4月25~4月26日兩日，等你來報名。(圖/石川傳媒集團提供)

在1999年9月21日地震發生後，多數地區停電、電話不通、電視與網路無法使用，但電池式收音機仍能運作。廣播電台持續播報地震規模、餘震警告、避難資訊與救援指示。電台開放民眾Call-in，音樂播放、加油打氣、讓許多人在餘震不斷的暗夜，感受「自己並不孤單」，穩定人心的陪伴是其他媒體難以取代的撫慰力量。

從早期殖民統治、威權體制、民主轉型到數位浪潮，廣播始終與台灣社會的脈動緊密相連。它不只是技術的產物，更是一種承載情感、記憶與公共討論的文化形態，「廣播」始終是台灣社會演進過程裡的聲音年輪。透過主播專業的描述，讓聽眾與主播與賽場產生強烈的情緒連結、共振的榮耀，廣播記錄的不只是勝利，更是同歡共樂的聲音。廣播用穩定、真實的聲音，守護社會的理性與溫度。這也是廣播在公共服務與社會責任的具體展現，深植社會的聲音價值。

廣播保存了珍貴的傳統戲曲、歌謠、地方語言與口述歷史，不僅反映社會風貌，更成為跨世代交流的重要媒介。透過談話性節目、Call-in互動與公共政策討論，民眾得以表達意見、參與公共事務。廣播這樣親民的媒體形式，強化了社會的民主基礎，連結人群、傳遞信任與凝聚社會的聲音力量。如何在AI浪潮中，持續保有感動力與連結人心的能力？必須具備：人性溫度、好奇心的創造力，以及有責任感的選擇力這三項特質，才能持續探索未知領域。

聲音可以複製，溫度無法下載；石川傳媒集團以超過五十年的媒體資歷，始終謙虛學習，從不自滿。更希望將運用聲音的專長技藝，努力傳承下去。因而與文藻外語大學傳播藝術系合作，舉辦第一屆『金牌主持營』，招收對主持、廣播或媒體工作有興趣之青年學生及一般民眾，讓廣播遇見學術，開啟世代對話。

【活動資訊】

FB搜尋：金牌主持營

日期：115年4月25~4月26日兩日

上課地點:石川傳媒集團高雄總部大樓

活動專線：0800-825825