「幸福彰化閃耀秀水」聖誕嘉年華 12/19溫馨登場

2025年「幸福彰化、閃耀秀水」聖誕嘉年華，19日溫馨登場！（圖：李河錫攝）

彰化縣秀水鄉公所讓鄉親在歲末年終，提前感受迎接新年、新氣象的歡樂與溫馨，訂於12月19日晚上，在鄉公所前廣場舉辦「2025幸福彰化、閃耀秀水」聖誕嘉年華系列活動，欣賞表演參加摸彩。（李河錫報導）

鄰近彰化市的「秀水鄉」，農工商產業相當發達，還擁有不少隱形冠軍的企業廠商，在歲末年終之際，秀水鄉公所為振興地方休閒觀光和產業經濟，盛大舉辦「2025幸福彰化、閃耀秀水」聖誕嘉年華系列活動；鄉長林英嘉表示，在19日聖誕晚會活動的主辦會場、鄉公所前廣場，已豎立1顆高約10公尺、有3層樓高的大型聖誕樹，裝上雪花、星星等燈飾，和沿街的亮麗燈海在夜晚點亮後，讓整個街區煥然一新；活動晚會特別邀請「富邦職業啦啦隊」會同「猛男秀」炒熱氣氛；同時配合「冬至」傳統節氣，結合聖誕裝飾、湯圓送暖，以及在地表演團體，帶來一系列精彩演出！

廣告 廣告

迎接幸福年！2025年「幸福彰化、閃耀秀水」聖誕嘉年華，19日、下週五溫馨登場！（圖：李河錫攝）

林英嘉鄉長強調，除了營造「幸福彰化、閃耀秀水」的聖誕街景，晚會現場還設置拍照打卡區、特色美食餐車、時空光廊以及摸彩活動，把「幸福」以禮物形式傳遞給幸運的參與者；更希望藉由歡慶聖誕、元旦跨年、農曆春節到慶元宵等一系列活動，協助行銷秀水鄉在地的農特產品、美食小吃以及觀光美景，吸引更多遊客看得見、行銷得更寬廣，邀請全國鄉親共襄盛舉，歡樂迎接新年、新氣象！