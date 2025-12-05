幸福微小而真實 計程車司機免費接送居民返家取物

造成至少159人死亡的 香港 宏福苑 大火，許多災民現在心中 依然忐忑不安。幸好，有許多熱心民眾鼎力相助，其中1位，是開計程車的駕駛，每天忙碌之餘，還加班幫助受災民眾。他說「能幫的越多越好。」

宏福苑唯一1棟未受大火影響的宏志閣，居民獲准進入封鎖區，取回重要物品。許多人大包小包，甚至連床墊都搬走。還好有計程車志工來免費幫忙，替經歷大火悲劇的居民，送上溫暖。

計程車駕駛黃先生：「其實我做得很開心，我盡量幫忙(災民) 能幫多少算多少。」

大包小包，急忙搬出居家用品，連可用的床墊也一併帶走。要載走這麼多東西，幸好有計程車志工，自願來幫忙。

計程車駕駛 黃先生：「其實真正的幸福感，來自於能夠幫助別人，不開心的是 這件事發生了，如果它沒發生 事情會更簡單，但這種不開心的感覺 並不值得，我希望 不會再有下次了，說實話 真正的幸福感來自於能幫到別人，這點小事 沒什麼值得一提的。」

香港 宏福苑大火中，唯一倖存的大樓，是 宏志閣 的住戶。他們獲准進入封鎖區，返家取回重要物品。但因社區已被港府認定，不適合再居住，所以居民在限時90分鐘內，盡量打包，並十分感謝 有計程車駕駛，不收錢，志願來幫忙，解決了 住戶的一大難題。

計程車駕駛 黃先生：「雖然很累人 ，我回到家時 感覺筋疲力盡，基本上 我就是洗個澡，然後直接就睡下了，有時候一邊吃午飯 一邊睡覺，這要比平常辛苦多了，但是就像我說的 在這個時候，當需要我們的時候，我們就會出來工作。」

58歲的計程車駕駛，黃先生，每天 從早上8點 工作到晚上10點，只在午餐時間休息一下。但他只是熱心幫忙的其中1人。香港計程車公會指出，只要災民需要，計程車駕駛 都會加班加點地，免費替民眾服務。

計程車司機及經營者協會秘書長 黃大海(音譯)：「我們提供24小時的電話預約，如果(看)每天服務的人次 ，差不多是300多人，車流量大概是100趟，一方有難 我們八方支援，所以我們作為香港一個同胞，我們覺得有事情 大家一起站出來，大家共同努力 克服難關。」

