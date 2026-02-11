「幸福方城市」25場聯誼來了！台中民政局扮現代月老 去年平均配對率達83%

台中「幸福方城市」 ，民政局啟動25場主題聯誼，2/26起開放報名。（圖：中市府提供

為單身民眾打造幸福舞台，台中市民政局攜手全市戶政事務所，推出2026幸福方城市單身聯誼活動，共25場次，集結烘焙手作、桌遊互動、戶外探索與特色景點體驗，讓單身朋友在好玩不尷尬的氛圍中，自然交流、遇見心動。民政局長吳世瑋說，去年平均配對率達83%，今年第一階段場次2月26日起開放網路報名，歡迎把握機會。

吳世瑋指出，今年25場聯誼活動規劃五大主題類型，讓參加者在自然互動中拉近距離，包括甜點烘焙與DIY體驗的「甜蜜手作系」，適合喜歡生活感、慢熟型民眾；以桌遊與闖關互動為主的「心動遊戲局」，適合喜愛熱鬧、想認識更多朋友的單身族群；結合特色景點與戶外體驗的「浪漫旅拍派」，讓民眾在探索城市中培養好感；安排於質感場域交流的「質感文青場」，適合重視聊天品質與價值觀契合的民眾；以及透過運動與戶外活動互動的「陽光運動派」，協助單身朋友尋找生活節奏相近的理想伴侶。

吳世瑋表示，今年25場聯誼活動，將於4月11日至10月4日陸續登場，並由民政局主辦的「幸福甜Meet」作為首打場次，結合時下流行的INS風主題，以「純白穿搭」營造浪漫氛圍，象徵對愛情的美好憧憬，並規劃三階段互動遊戲及手作DIY體驗，讓參加者在輕鬆愉快的節奏中自然交流，透過共同任務增進默契與話題，逐步加深彼此認識，邂逅心動緣分，開啟穩定交往的幸福可能。

民政局說，台中市115年單身聯誼活動分二階段開放網路報名，第一階段開放13場次，將於2月26日上午8時起開放報名；第二階段則有12場次，並自4月15日上午8時起開放，每人酌收報名費500元，每場次報名均至額滿為止；另女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，歡迎單身民眾選擇適合自己的年齡、興趣場次報名參加，報名詳情請至活動專屬網站（ https://www.pr23.com.tw/115年臺中市單身聯誼活動 )查詢。（寇世菁報導）