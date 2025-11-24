讓林園人感受到滿滿幸福！高雄市林園區公所，這一年來，舉行許多活動，回顧過去，從璀璨繽紛的燈景、香氣撲鼻的洋蔥節、熱血澎湃的龍舟賽，到莊嚴的四年一科媽祖海巡，每一刻都在凝聚在地人情與文化活力，閃耀未來。

例如，林園區公所推出的花燈展，有全高雄最可愛的蛇形雙主燈、許願之樹、童趣風車燈等超炫燈光設計，展現了在地熱情與活力，燈火璀璨、光影交錯之間，營造出無與倫比的幸福氛圍。

而林園洋蔥「鮮甜多汁」，也深受消費者喜愛，2至3月是林園洋蔥豐收季，2025洋蔥節就以「活力、熱情、創新」為主題，除了開放民眾報名拔洋蔥，體驗一日農夫的樂趣外，市集攤位也熱鬧滾滾，有洋蔥魚丸、洋蔥香腸等特色料理，提供民眾品嘗，每道料理都讓人食指大動！洋蔥王競賽更是選出重達1.387公斤的第一名洋蔥，為今年活動，增添許多光彩及樂趣。

另外，高雄林園傳統龍舟賽，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，挑戰性更高。今年共有40隊參加，爭取總獎金39萬5000元。由地主林園區聯隊與隔鄰小港區聯隊，登場PK，為龍舟賽揭開序幕，勝者甚至還獲得市長陳其邁加碼的6000元獎金。除此之外，活動也規畫了高達5.5公尺鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥和龍舟等大型裝置藝術，讓大家可以拍照打卡，還有法式左岸咖啡區、美食文創攤位區、六芒星帳休憩區、親子水樂園等等，讓大家在炎炎夏日玩得很盡興。

最後是四年一科的2025乙巳年「林園鳳芸宮媽祖海巡活動」!因為台灣四面環海，媽祖是沿海城鎮重要信仰，林園鳳芸宮與靈帝殿延續傳統，每年農曆3月23日「媽祖聖誕」前，會執行「媽祖海巡」，這也是南臺灣最大規模的定期海上巡香民俗活動，共有22艘海巡船隊，規模浩蕩盛大，市長陳其邁還親自接駕，願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順

林園鳳芸宮海巡媽祖，自1980年代開始，固定成為4年一科，由廟方有系統組織船隊進行海巡，逐漸發展成今日海巡船隊規模及盛況，並在2013年登錄為高雄市市定民俗無形文化資產。高雄市政府還特邀媽祖駐駕高雄港，讓市民一睹「海巡媽」船隊的風采！

新的一年即將到來，幸福林園，閃耀未來！115年2-3月的林園洋蔥節和燈節，也即將登場，歡迎大家共襄盛舉！相關資訊都可以上高雄市林園區公所臉書粉絲專頁查詢。