幸福樂活大三星 新年來財馬力全開 手作年味結合永續走春

記者張正量／宜蘭報導

農曆新年腳步將近，三星鄉洋溢濃濃年節氣氛。三星鄉公所十日，分別在雙義社區活動中心及安農溪驛站，推出兼具人情味與永續理念的迎春系列活動，邀請鄉親與遊客一同手作年味、慢遊三星，感受幸福樂活的大三星。

由鄉公所補助各社區發展協會及三星老人福利協會辦理的「新年來財．馬力全開—手作菜頭粿DIY」，共規劃十六個梯次、十四個社區參與，預計吸引約一大千五位鄉親共襄盛舉。活動中，長輩傳授製作菜頭粿的經驗，年輕世代動手學習，蒸氣與香氣交織，象徵「好彩頭」的菜頭粿不僅是年菜，更承載著團圓祝福與文化傳承，讓社區情感在互動中更加緊密。

此外在安農溪驛站，深受喜愛的熊貓裝置藝術再度亮相。鄉公所導入「循環策展」概念，將既有熊貓公仔清潔修復、舊物新生，打造兼具療癒與環保意涵的打卡熱點。鄉長李志鏞表示，安農溪是三星的生命之河，透過環保熊貓傳達珍惜資源、與自然共好的理念，實踐永續觀光。

春節期間三星公所同步推出「慢遊三星，馬上有錢」活動，民眾完成指定景點打卡任務，即可兌換限量馬年造型撲滿，為新的一年增添好運。透過手作年味與永續走春，三星鄉誠摯邀請大家放慢腳步，在溫暖人情與自然美景中迎接平安、健康、充滿活力的新年。