幸福獻愛關懷滿滿 礁溪鄉公所助弱勢家庭過好年

▲張永德鄉長親自致贈慰問品給低收入戶。

【記者 林明益／宜蘭 報導】礁溪鄉公所115年「幸福獻愛，關懷滿滿」寒冬送暖活動，10日上午在多功能社會福利大樓舉辦，發放鄉內178戶低收入戶家庭春節慰問金、白米及新竹炊粉等民生物資，並結合醫療、公益團體及警政單位共同參與，在歲暮寒冬中為鄉民送上溫暖與關懷。

礁溪鄉公所每年農曆年前皆辦理「幸福獻愛，關懷滿滿」活動，透過發放慰問金及生活物資，關懷鄉內低收入戶家庭，今年慰問金除由公所編列預算外，亦獲多位民間善心人士熱心捐助，包括蕭讚添、蕭民煌父子每戶捐贈1,500元，吳永鎮先生每戶捐贈500元；另有李樹文先生捐贈新竹炊粉400包，以及農業部農糧署提供社會救助糧，每戶10公斤，共計1,780公斤白米，讓受助家庭在春節前夕感受滿滿溫情。

▲張永德鄉長代表公所發放慰問品。

活動現場邀請礁溪杏和醫院提供義診服務，宜蘭縣理燙髮美容業職業工會提供義剪服務，讓鄉民在領取物資之餘，也能兼顧健康與生活照顧，現場氣氛溫馨感人。

年節將近，宜蘭縣政府警察局礁溪分局於現場設置宣導攤位，向鄉民宣導反詐騙及交通安全觀念，提醒鄉民若接獲不明來電，或以各種理由要求操作提款機等可疑情形，應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線查證；同時呼籲民眾年節聚餐飲酒機會增加，務必遵守「酒後不開車」原則，養成安全用路習慣，警方也將於春節期間持續加強巡邏勤務，保障鄉民生命及財產安全。

▲張永德鄉長頒發感謝狀感謝地方人士贊助慰問活動。

此外，清潔隊修繕廠自110年9月揭幕以來，將民眾丟棄但仍堪用的巨大廢棄家具整理修繕後再販售，截至114年底累計販售金額已逾128萬元；其中114年度販售金額為415,468元，清潔隊提撥販售所得10%作為關懷弱勢經費。結合寒冬送暖活動，特別準備178份日用品致贈礁溪鄉弱勢家庭，現場宣導資源循環，呼籲鄉民落實資源分類與源頭減量。

礁溪鄉長張永德表示，「幸福獻愛，關懷滿滿」活動匯集各界愛心，將溫暖實際傳遞到鄉民手中，張鄉長親自將慰問金與物資親遞給鄉親，關心生活近況，並期盼藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多企業、社會團體及善心人士共同響應，未來公所也將持續與民間團體攜手合作，讓弱勢族群能安心過好年。(照片記者林明益翻攝)