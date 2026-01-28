幸福療癒時光畫室攜手苗竹美髮師 7年不間斷為愛公益義剪

由幸福療癒時光畫室負責人同時也是藝術治療老師的朱碧霞女士所發起，社團法人苗栗縣國際工商經營研究社協辦的「為愛公益義剪」活動二十八日在苗栗市幼安教養院溫馨登場。朱碧霞老師號召旭紅髮型、逸度空間、髮索拉造型沙龍、曼都髮型、Venis Salon、霏林美粧，六家苗竹美髮專業人士齊聚幼安教養院為院內孩子們進行義剪服務，以一把剪刀、一顆愛心，為孩子們整理門面，注入自信與喜悅。

「為愛公益義剪」今年已邁入第七年，朱碧霞老師與美髮夥伴們年年風雨無阻，用實際行動陪伴幼安寶貝們。感謝專業美髮師熱情響應，這份長久不變的承諾，不僅為孩子們帶來整潔清爽的造型，更傳遞了社會溫暖與尊重的力量（見圖）。

本次活動特別結合「藝術畫展」，展出由朱碧霞老師長期指導孩子們以色彩與筆觸創作，透過藝術治療課程，孩子們將內心情感化為畫布上的故事，讓更多人看見他們豐沛的情感世界與無限潛能，也為活動增添一份溫柔而深刻的感動。同時，朱碧霞老師及參與義剪的美髮師團隊也以實際行動力挺公益，共同認購「幼安蔬食年菜」，支持幼安，讓善意不只停留在服務現場，更延伸成為對機構長期穩定的支持力量。

幼安教養院院長林勤妹感謝幸福療癒時光畫室、社團法人苗栗縣國際工商經營研究社及旭紅髮型、逸度空間、髮索拉造型沙龍、曼都髮型、Venis Salon、霏林美粧團隊長年付出，不僅為服務對象整理儀容、溫暖身心，也用實際行動支持機構發展。誠摯邀請社會各界一同關注與支持幼安各項公益行動，讓善的循環持續在社會中流動。