幸福竹縣迎新春 副縣長陳見賢與總工會揮毫送福展成果
記者彭新茹／新竹報導
歲末迎春、馬年將至，新竹縣政府結合新竹縣總工會一日在工商大樓舉辦「一一五年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨一一四年職訓成果展」。副縣長陳見賢與多位書法名家共同開筆，揮毫寫下「馬到幸福，宜居竹縣」，為馬年新春祈福，現場並贈送春聯與民眾分享馬年喜氣，同時展出多項勞工職訓成果，展現勞工培力的豐碩成果。
陳見賢表示，在縣府與各界攜手努力下，新竹縣勞動環境與勞工權益持續提升，縣內失業率長期名列全國前段班，一一四年勞工平均薪資達五點七萬元、全國第二高，超越臺北市，展現竹縣勞工的高度競爭力。
陳見賢肯定新竹縣總工會長期扮演縣府與勞工之間的重要橋梁，透過多元學習與職能培力，讓勞工朋友不僅有工作，更能安心生活、持續成長；他也感謝新竹縣三十萬名勞工朋友的辛勤付出，對社會做出巨大的貢獻，讓經濟能夠持續的發展。
勞工處長湯紹堂指出，勞工處與新竹縣總工會長期合作推動「提升勞工自主學習計畫」，補助勞工團體辦理勞工教育及活動，系統性協助各產業及職業工會辦理法規教育與職能提升課程，強化勞工專業能力與職場競爭力。
新竹縣總工會理事長陳福俊表示，除縣府補助外，也積極向勞動力發展署桃竹苗分署申請補助，推動勞工自主學習相關計畫。成果展呈現服飾班、拼布班等課程作品，並安排DIY體驗，以及輕食、烘焙、咖啡等課程的免費品嚐活動；同時也邀請新竹縣傳統整復工會到場提供推拿服務，陪伴勞工朋友以嶄新的身心迎接馬年新氣象。
