幸福臺南耶誕點燈民治中心市民廣場首度飄雪 歡迎親子來逛市集看表演

南市民治市政中心廣場上高8.5米的耶誕樹，以「綠．光．城 心」為主軸，融入科技、產業、永續治理等元素。（記者李嘉祥攝）

為迎接溫馨耶誕節，臺南市政府預定11月29日在民治市民廣場舉辦「2025幸福臺南．耶誕點燈」活動，當天從下午2時開始，倉庫市集、親子DIY、小小波麗士陸續登場，晚間還有豐富的舞台表演、摸彩及發送耶誕小禮物等活動，並以夜晚下雪場景及市民廣場上「綠．光．城 心」耶誕樹，讓市民廣場充滿著幸福過節氣氛，市長黃偉哲歡迎大家一起來遊玩。

秘書處長黃國照表示，民治市政廣場上高8.5米的耶誕樹以「綠．光．城 心」為主軸，融入科技、產業、永續治理等元素；「智慧紐帶」光纜造型象徵南科與沙崙雙引擎驅動城市的新動能；「綠植鋪築」回應榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」低碳、綠能、永續城市的願景；圓環、彩球與花卉佈置呈現文化、產業、生活共構城市韌性意向，期透過空間藝術裝置激發市民對城市未來的共感外，也營造充滿創意與節慶氣氛公共空間，讓市民感受耶誕節溫暖與魅力。

黃國照處長進一步說明，黃偉哲市長就任後連續7年於民治市政中心辦理耶誕點燈活動，今年邀請丁濘恩牧師與新營牧者聯禱會為市府及市民祝禱，祝福臺南未來一年平安喜樂；舞台區由由金鐘獎主持人陳凱倫，歌手謝聖凱、周子寒及創作鬼才鄭進一等藝人帶來精彩演出，另活水敬拜團、右武衛兒童合唱團、萬是幼兒園、Monday樂團、育德工家和忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙女士等在地團體等也共襄盛舉。

秘書處指出，活動當天現場除有精彩歌唱表演，還有熱鬧市集、南瀛親子館親子DIY、耶誕小禮物發送，以及小朋友最愛的北極熊氣墊遊戲區及小小波麗士和消防員快閃體驗等政令宣導活動，下午4時30分起並現場發送摸彩券，送完為止，歡迎大家在冬日夜晚到民治市民廣場共度美好時光。