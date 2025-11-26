幸福臺東宜居城市健康賽頒獎典禮 社區耕耘被看見
114年「幸福臺東宜居城市」社區競賽成果發表暨頒獎典禮，今(26)日舉行，會中表揚全縣績優社區發展協會及績優鄉鎮公所，活動邀集各局處首長、鄉鎮市公所、社區發展協會共同參加，共頒發47個社區獎項、1個健康城市組社區領航獎及2個高齡友善組社區領航獎。鄉鎮組部分，由池上鄉公所勇奪冠軍，獲得獎金6萬元及獎牌一座。
「幸福臺東宜居城市」社區競賽頒獎典禮，會場的氣氛相當熱鬧，臺東縣衛生局孫國平局長感謝各社區老師的指導，才能讓大家的表現越來越好。他指出，這個活動的緣起是從戒菸戒酒戒檳榔的宣導開始，經過十二年的時間，逐漸進展到如今全面關心大家健康的盛況。從當初一個議題，發展到今年競賽共分為「健康城市組」及「高齡友善組」兩大類，涵蓋八大主題，包括:健康樂活、社會關懷、文化薪傳、安全防災、睿智不老、幸福安居、親老樂齡及無礙友善等，鼓勵社區推動健康促進、災害防救、環境綠美化與無障礙設施建置等行動，透過鄉鎮公所與社區協力，從社區到鄉鎮再到縣市，串連點線面形成健康與高齡友善的完整網絡。
今年競爭激烈，參賽社區踴躍且新面孔增加，顯見民眾對健康與友善城市的共識日益提升，特別是社區領航大獎部分，金峰鄉正興社區發展協會榮獲健康城市組領航大獎，金峰鄉新興社區發展協會與大武鄉尚武社區發展協會則獲高齡友善組領航大獎，各獲獎金5萬元及獎牌一座。
透過這次競賽成果發表，不僅展現臺東社區的健康活力，也促進彼此觀摩學習，讓社區發展得更健全、富有特色，進一步將臺東營造為幸福宜居的城市。
獲得健康樂活社區獎特優的鹿野鄉龍田社區發展協會社區經理人方伊靜在得獎之後，開心的表示，社區裡的民眾在地方上不斷耕耘，一直努力做進行社區營造，不只衛生局推動的方面，也在文化、社福、教育等面向深耕，感謝很多在地社團共同配合，大家齊心付出，才能一起向更好的臺東邁進。
關山鎮中福社區發展協會，獲得睿智不老社區獎和社會關懷社區獎兩項特優，社區發展協會理事偕麗娟長期陪伴社區長輩，她感性的說，目前社區的長者越來越多，志工有共同的信念，都很用心的思考，社區裡要關懷的對象是哪些人，「陪伴」是非常重要的一環，大家努力要讓長輩有一個平安喜樂的環境，在銀髮歲月中，很安心又很溫暖在中福社區度過每一天。
