幸福蜜馬來台中？全世界最大姆明(Moomin)現身引爆話題
2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP、經典長紅80年的「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合”Moving on” 的諧音與姆明(Moomin)角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，攜手打造一場分享愛與和平的幸福燈會！首波在市民廣場亮相的「巨型姆明」，不只是「全台最高」的氣偶，還是「全世界最大」的姆明，加上「全台最大」3D裸視螢幕輪播著「姆明一族」(The Moomins)的趣味互動宣傳片，初登場就在各大網路社群引起熱烈討論，掀起一波又一波的拍照打卡熱潮！
觀旅局長陳美秀表示，適逢農曆生肖馬年，並考量當前國際情勢紛擾多變，而世人對愛與和平都有著共同的渴望，為讓燈會注入更多情感與溫暖，2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明(Moomin)跨界合作，將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場（除夕休展）。回顧燈會籌備初期對於要選擇哪個合作IP，市府團隊也是絞盡腦汁在想：「如何找到一個可愛、有知名度也有深度、大小朋友都會喜歡的角色？」，經過長達半年的授權洽談與意見交流，最終選用姆明(Moomin)，除了角色形象跟馬年有個創意的聯想，也用輕鬆一點的方式創造話題，營造一場有趣又應景的中台灣燈會。
陳局長進一步說明，為在燈會布展期間，先和大家分享姆明一族(The Moomins)跨世代、跨國度的角色魅力，前期宣傳創新延伸到台中知名地標及交通場站，首波現身的是在台中市民廣場野餐的「巨型姆明」，亮相不到一週，就以高達21公尺的萌樣席捲全台！這隻姆明(Moomin)不僅是「全台最高」的氣偶，更是「全世界最大」的姆明，許多網友的觀察也很有意思：「姆明不是河馬吧？姆明是色違版的快龍？」、「姆明是我小時候會看的嚕嚕米？」、「姆明很乖看電視有保持安全距離！」種種討論與趣味聯想，都讓今年的中台灣燈會未演先轟動，隨著更多姆明陸續現身在台中，無論是親子家庭、年輕族群、銀髮朋友或國際旅客，都能被姆明的萌樣給療癒。
陳局長表示，市府在「巨型姆明」身上藏了1個彩蛋，就是來到市民廣場現場往姆明(Moomin)手指的方向看，「全台最大」的3D裸視螢幕正熱播著「姆明一族」(The Moomins)喝咖啡、吹泡泡、跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片。姆明3D裸視動畫即日起至1月31日限時登場，每日上午10點到晚上10點，每15分鐘播放一次，誠摯邀請各地民眾一定要把握機會，造訪2026新年最可愛的打卡點。
高人氣的「巨型姆明」氣偶將展出至3月3日，近期因東北季風增強，為確保市民家人與各地遊客的安全，如偵測市民廣場瞬間陣風達5級，主辦單位將公告洩壓消氣暫停展示，待風速恢復可開展狀態即會復展，如有不便還請見諒。
觀旅局表示，為維護民眾拍照的秩序與權益，「巨型姆明」現場設有全日24小時駐衛保全，嚴禁進入氣偶防護繩內或採取任何破壞行為。另為因應詐騙猖獗，市府嚴正聲明，2026中台灣燈會僅透過合法徵才平台（104人力銀行、1111人力銀行、小雞上工等）招募工讀生，未透過Threads、FB等社群平台對外徵才，請民眾提高警覺，切勿因求職心切而放低防備。若遇疑似求職詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或洽台中市政府觀旅局查證（04-22289111#58318）。
觀旅局補充，為營造「台中全城MOOMIN ON！」的幸福氛圍，即日起至中台灣燈會開幕前，許多地方都將看見姆明一族(The Moomins)賣萌，除了在市民廣場享受野餐時光的「巨型姆明」，高鐵台中站、台中火車站、台中陽明市政大樓、各區公所也都有姆明(Moomin)和親友的特色裝置亮相，台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、台中捷運、中央球場也將有姆明的可愛身影陸續現身，歡迎各地遊客提前安排過年行程，歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！2026中台灣燈會最新消息及更多台中旅遊資訊，請上台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw ) 及大玩台中臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungresort/）查詢。
