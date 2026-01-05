「幸福蜜馬」中台灣燈會2/15登場 盧秀燕：「姆明（Moomin）」伴市民甜蜜過馬年

《圖說》「幸福蜜馬」在台中！中台灣燈會「姆明（Moomin）」亮相。

【民眾網諸葛志一台中報導】2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園隆重登場!台中市長盧秀燕 5日正式揭曉今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。盧秀燕表示，今年適逢姆明80週年，亦為農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自 ”Moving on” 的諧音結合姆明(Moomin)的角色形象，祝福大家在新的一年幸福加碼、同心前行！

市長盧秀燕表示，台中許多大型節慶活動與人氣IP合作，今年燈會選擇來自芬蘭的「姆明一族(The Moomins)」IP有三個原因，首先是根據聯合國《2025年世界幸福報告》，芬蘭連續第八年獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福的連結；二來姆明是住在森林裡的小生物，故事場景非常扣合台中中央公園美麗且多樣的地景；最後，姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中也將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會！

市府觀旅局指出，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展，市府團隊致力打造台中為「慶典城市」，以媲美台灣燈會的超高規格籌辦中台灣燈會，跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝，誠摯邀請全國民眾安排過年期間來台中賞燈，在極光下許願，找到屬於自己的「幸福蜜馬」，為新年寫下最甜蜜的開場白！

觀旅局長陳美秀說明，除了豐富多彩的燈區設計，超萌的「姆明(Moomin)」小提燈也是一大亮點。台中作為「自行車之都」，擁有后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、綠空廊道等多條自行車道，響應馬年的到來，今年小提燈也特別融入鐵馬的元素，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈！

觀旅局表示，為了分享姆明跨世代角色魅力，特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」，邀請大家鋪好野餐墊品味台中的風光明媚，也可一起望向全台最大的3D裸視螢幕，看著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡和跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片，姆明裸視3D動畫即日起至1月31日限時登場，每日上午十點到晚上十點，每15分鐘播放一次，歡迎各地民眾造訪2026新年最可愛的打卡點。