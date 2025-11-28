幸福被國家剝奪！東京高院判同婚禁令「沒違憲」 同性伴侶難過淚灑法庭

東京高等法院今（28日）這項判決讓原告夥伴們感到非常意外與沉痛。（pexels提供）

在日本持續延燒的「要求婚姻平權」系列訴訟中，同性伴侶們集體控告國家，主張《民法》等不承認同性結婚的規定已經違憲，並要求國家賠償。然而，東京高等法院今（28日）在最新的上訴審判決中，卻做出了與其他多數判決截然不同的裁定：現行規定是「合憲」的。

綜合日媒報導，這項判決讓原告夥伴們感到非常意外與沉痛。此前，針對同類訴訟，其他5件高等法院的判決都已裁定為「違憲」，連本案的一審（東京地方法院）也是判「違憲狀態」，顯示法律已瀕臨違憲邊緣。因此，原告之一的藤井美由紀女士曾表達期望，希望法院能做出明確的違憲判決，藉此推動國家的改革。

不料，東京高院的法官卻宣稱「尚不能斷言（規定）已違反憲法」，徹底推翻了一審的判斷。法官給出的理由是，憲法所保障的婚姻自由，目前並不包含同性之間的結合。儘管如此，法官也同時承認，如果國家繼續維持現狀不處理，未來必然會違反憲法。法官最終認為，現階段仍應由國會作為立法機關，先進行充分的審議和修法，而非由法院直接認定違憲。這意味著，原告要求國家賠償的請求因此被駁回。

判決當下，在法庭上聽判的福田理惠和藤井美由紀女士露出了錯愕且呆滯的表情。藤井女士強忍淚水，悲傷地表示：「我們身為國民應享有的幸福被剝奪了，這個判決真的讓人很難過。」另一位原告福田女士則堅定地說，她們不會放棄，會繼續發聲，堅定地朝著讓社會改變的方向走下去。

隨著這項判決出爐，同性婚系列訴訟的二審判決出現了明顯的分歧：5件判「違憲」，唯獨東京高院判「合憲」。原告夥伴們已經決定要上訴到最高法院。外界預期，最高法院將會彙整這6件訴訟中的法律爭議，並做出最終且統一的判斷，這將是決定日本婚姻平權能否實現的關鍵一步。

