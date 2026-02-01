幸福送暖 五結鄉物資銀行辦理冬令物資致贈

春節即將來到，與五結鄉公所結合辦理「物資銀行」的基金會及團體，一日捐贈給低收、中低收入戶及獨居老人歲末送暖紅包。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節即將來到，又是一個家家戶戶圍爐團圓的好日子，是一個全家大小歡聚團聚溫馨的時節。與五結鄉公所結合辦理的基金會及團體單位，一日捐贈給低收、中低收入戶及獨居老人每戶一千元現金以及利澤永安宮管理委員會致贈利澤三村低收入戶歲末送暖紅包每戶二千元。鉦誼企業有限公司致贈每位列冊獨居老人現金五百元。

鄉長沈德茂於上任第一年即於公所二樓成立「物資銀行」慈善物資捐贈平台，接受並媒合各界善心人士及團體捐贈生活物資；以提供給鄉親因一時生活陷困的即時幫助，成立六年多來，著實幫助了許多需要物資協助的鄉親度過難關，這項創舉讓善心人士與急難家庭架構了極佳的物資供需平台，真正落實「五結人不能餓肚子」的施政理念與堅持，在嚴寒的冬季，更為弱勢鄉親注入了一股幸福的暖流。

五結鄉「物資銀行」提供一個極佳公私協力的平台，今年仍接受許多善心單位及人士滿滿的愛心捐獻，各方所提供的善款及物資能及時贈送給鄉內低收、中低收及獨居長者，好讓他們在農曆春節期間，獲得一些生活物資的挹注，今年五結鄉物資銀行仍持續擴大致贈，希望讓弱勢的鄉親有個溫飽，過一個暖暖的農曆年。