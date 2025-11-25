幸福鄉鎮！新竹橫山鄉今起普發5000元現金 領取資格、地點看這裡

即時中心／林耿郁報導

又發錢了！因應美國關稅、匯率衝擊，新竹縣橫山鄉表示，將從今（25）天起，向全體鄉民普發五千元新台幣，預估全鄉將有1.2萬人受惠。

幸福鄉鎮！全民普發一萬元熱潮持續，昨（24）天全台各地郵局，湧入不少民眾領取現款，不過新竹縣橫山鄉的居民，比其他地區的民眾更加幸福；因為鄉公所表示，為因應「關稅、匯率」衝擊，將發給每位鄉民5千元「生活補助金」。

橫山鄉公所秘書謝文桓表示，目前鄉庫帳上仍有4.7億元結餘款；因此從8月開始，公所決定追加約6千萬的「生活補助計畫」，向全鄉1.2萬民眾普發五千元新台幣。只要是8月4日前設籍鄉內的民眾，都有資格領取這筆現金。

橫山鄉提醒，今起連續三天（11月25-27日），鄉公所於各村發放生活補助金，請民眾按日期領取；無法於時間內領錢的鄉民，請於11月28日起，至12月2日止（含例假日）至公所補領。

鄉長張志弘希望透過這筆補貼，協助鄉親渡過難關。

