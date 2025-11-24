幸福金門多元共融！金門縣移民節多元文化活動 新住民朋友及鄉親共襄盛舉

▲114年移民節多元文化活動副縣長致詞。

【記者 洪美滿／金門 報導】幸福金門、多元共融114年金門縣移民節多元文化活動圓滿落幕新住民朋友及鄉親共襄盛舉展現金門多元共融的溫暖力量

由金門縣政府主辦的「114年金門縣移民節多元文化活動」，於11月23日在金門縣畜產試驗所前廣場盛大舉行，現場吸引5百多名新住民家庭與鄉親共襄盛舉。今年活動以「幸福金門、多元共融」為主題，透過多元文化展演、闖關體驗、市集攤位及政令宣導等豐富內容，成功展現金門尊重多元、擁抱多元文化的社會氛圍。

本次活動由多位貴賓蒞臨支持，包括：金門縣副縣長李文良、金門縣議會副議長歐陽儀雄、內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站視察林高慶、金門就業中心主任黃雨舜、金門縣榮民服務處總幹事李全順、金門縣政風處處長王育俞、金門縣農產試驗所所長許丕祥、金門縣政府產業發展處副處長李文堆、金門縣警察局金湖分局長王貞惠、金門縣立金城國中校長謝志偉、財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會主任陳碧玉、金門縣新女性權益協會理事長戴紅、金門縣新住民互助協會理事長王艷萍、金門縣新移民公共協會理事長張莉、金門縣新移民關懷協會理事長張丹、金門縣南洋姐妹會理事長李麗美、金門縣兩岸藝文交流協會理事長馬雪峰等嘉賓，一同為活動增添光彩。

▲114年移民節多元文化活動有獎徵答。

多元文化演出熱力十足展現文化魅力

活動當天邀請新住民團體及外籍留學生帶來多場精彩的歌曲與舞蹈演出，呈現不同文化的風貌。許多新住民朋友更特別穿上家鄉傳統服飾，以自信與熱情在舞台上分享文化故事，為金門注入繽紛而動人的文化能量，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

今年活動特別邀請來臺越南新住民—阮秋姮擔任主持人。她以流利中文與親切自然的主持風格，成功拉近不同文化間的距離，讓現場氣氛更加熱絡。阮秋姮表示，首次踏上金門就能擔任重要活動主持深感榮幸，也深刻感受到金門對新住民的支持與友善。

闖關體驗、市集展攤打造小型世界村

活動現場設置的「多元文化闖關區」深受親子家庭喜愛，參加者透過語言挑戰、傳統遊戲與互動活動，認識越南、印尼、中國大陸等地文化特色。完成闖關者可獲得精美小禮物，吸引大量民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

市集區匯集異國美食、文化手作及在地特色攤位，宛如小型世界村，讓民眾不用出國也能品味多國風情。由於今年是在畜產試驗所舉辦，所方也特別準備500支冰棒免費發放，為現場民眾帶來清涼驚喜，廣受好評。

▲114年移民節多元文化活動大合照。

縣府：新住民是金門重要的一份子

金門縣副縣長李文良表示，移民節活動不僅展現新住民的文化活力與韌性，也讓社會大眾看見金門多元共融共存的力量。金門的多元文化建立在彼此尊重、相互理解的基礎上。每一位新住民，不僅能夠融入當地生活，更能與金門的居民一起和諧共存共築未來。活動中洋溢著笑容、交流與互相支持，是金門最珍貴的風景。縣府將持續推動友善政策與各項支持服務，協助新住民在金門安心生活、落地生根，打造更開放、多元與友善的家園。

共同打造更包容的金門

金門縣政府社會處感謝所有參與民眾、新住民團體、志工及協辦單位的投入，使活動順利圓滿。期盼未來透過更多文化交流與互動，持續讓金門成為一座充滿理解、尊重與包容的美好島嶼。（照片記者洪美滿翻攝）