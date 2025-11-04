幸福饗宴好滋味 2025深坑多福宴」28日晚間在深坑老街登場

「二０二五深坑多福宴」將於十一月廿八日晚間六點半在深坑老街登場，預計席開五十桌五日中午起開放報名訂席。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府經發局與深坑區公所合辦「二０二五深坑多福宴」將於廿八日晚間六點半在深坑老街登場，今年以「幸福好滋味」為主題，邀集在地名店、星級飯店主廚等聯手上菜，席開五十桌，每桌四九九九元（十人份），並加贈市值二千元的「深坑幸福伴手禮」乙份；今天（五日）中午十二時起開放「活動通 Accupass」平台報名並付款。

深坑區長李漪萍表示，深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，市府長期協助地方產業轉型升級，透過「深坑多福宴」打造區域合作平台，讓地方店家、飯店主廚及農會攜手研發菜色，展現深坑在地文化與食材魅力，也帶動觀光人潮與地方經濟發展。

今年的菜色包括海灣假日酒店研發的「海福好筵」、福容大飯店的「福容滿煲」及在地餐廳的「金雞報喜」、「珍味米香」、「古香金蹄」、「豐牛儒雅」、「金蝦呈祥」、「常旺迎福」、「薯蕷臻湯」、「龍鱗映瑞」及深坑農會的「玉筍包香」等。

李漪萍指出，「深坑多福宴」在籌備過程中協助業者整合食材供應、行銷包裝及網路報名機制，讓活動流程更順暢、品質更升級；民眾也反映，每年多福宴不僅吃到好料理，也感受到深坑老街的溫度與人情味，是最期待的年終盛宴。多福宴廿八日當晚現場還有音樂表演與摸彩活動，歡迎大眾前往品味深坑最幸福的味道。