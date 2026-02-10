幸福「嘉」碼不斷線 中嘉寬頻|新視波陪伴永和迎新年

永和區公所於六、七日邀請12位書法家至永和國父紀念館現場揮毫，中嘉寬頻｜新視波也陪同走進永和社區。(中嘉寬頻｜新視波提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節好運到！永和區公所於6、7日連續兩日辦理新春揮毫，現場邀請12位書法家來到永和國父紀念館現場揮毫，其中包含國際知名書法家嚴建忠老師蒞臨指導，為大家神來一筆開好運，提供永和居民取得各式風格的春聯。因應永和指標性新春揮毫活動，中嘉寬頻｜新視波也參與其中，秉持「福聚在地・善行共好」理念，以「幸福嘉碼」為主軸，規劃社區關懷、數位服務等活動內容，其中包含開運發財樹DIY手作體驗、新春春聯贈送、簡易攝影棚體驗、媒體識讀闖關送好禮以及低收入戶免費裝機相關服務資訊推廣等，讓數位平權與新年祝福一同走進永和社區。

廣告 廣告

中嘉寬頻｜新視波長期深耕地方，始終將在地陪伴與媒體近用視為重要責任。為了讓大眾認識並使用CH3公用頻道，新視波設定了新春拜年主題，鼓勵民眾現場一起進行綠幕拍攝體驗，透過「馬年新春拜年」之題材邀請民眾入鏡，享受拍攝的樂趣。

本次新春拜年將會於中嘉寬頻｜新視波CH3公用頻道播出，傳遞祝福給每一位觀眾，完成拍攝的民眾還能獲得環保餐具或客製化手寫筆，為新的一年增添不少節慶氛圍。CH3公用頻道是屬於大家的頻道，凡攸關在地大小事、在地新聞，皆可以投件給新視波，只要符合審核資格，即可在CH3上看見自己投件的作品，邀請民眾為在地發聲，一起共好。

中嘉寬頻｜新視波總經理徐雪玲在現場更親自示範以日常生活常識進行防詐與資訊判讀宣導，協助居民建立基本的數位安全觀念，展現地方媒體與社區之間的互動連結。

徐雪玲表示，永和新春揮毫是地方具有代表性的新春活動，新視波長期支持在地活動，這次當然也不能缺席，現場『幸福嘉碼』系列攤位體驗，就是要讓民眾透過互動方式參與活動，感受熱鬧喜慶的氛圍，也同時將防詐觀念自然融入其中，提升居民對資訊安全的重視，讓每個世代都能具備媒體識讀的基本能力 ，希望所有在地居民都能玩得開心！

徐雪玲最後也提醒115年低收入戶相關服務資訊已經出爐，只要符合低收資格即可至新視波門市辦理有線電視免費裝機，還有網路20Ｍ的優惠服務，歡迎有需要的民眾前來洽詢。」