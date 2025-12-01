幸福，是孩子天生的權利！老校友贈大雅國小幸福遊樂園

大雅國小老校友 朝陽科大創辦人楊天生贈大雅國小一座幸福遊樂園（圖:朝陽科大提供）

佔地586坪的天生幸福遊樂園12月1日在臺中市大雅國小落成啟用，全新的土丘地景滑梯、高塔造型挑戰遊具、大樹網床、平衡趣味遊戲組及複合式鞦韆，讓學童雀躍不已。捐贈母校大雅國小128歲生日禮物，朝陽科大創辦人楊天生說，幸福，是孩子天生的權利！



慶祝全新落成的天生幸福遊樂園，大雅國小以最高規格迎賓，安排連續13年奪得全國音樂比賽特優第一名的國樂團演出迎賓曲，並由低年級小朋友自製感謝卡片送給天生爺爺，全校親師生帶著喜悅的心情以「童心獻禮、幸福傳承」為主軸，舉辦一場幸福啟動儀式。

「幸福，是孩子天生的權利！」朝陽科技大學創辦人楊天生特別強調，大雅國小是社區的重要教育基地，他希望透過新建的遊樂場，營造共融式地景遊戲環境，納入無障礙設計、友善社區、老樹共存且符合安全規範，發揮教育、運動、探索與社區共享四大功能，回饋母校並貢獻家鄉，因此特別選在大雅國小128周年校慶前夕落成啟用，捐贈母校作為生日禮物。

大雅國小校長黃夙瑜感動的說，「天生幸福遊樂園」不僅是歡笑與幸福的所在，更乘載著跨越世代的愛與祝福。感謝慷慨捐贈，完成大雅孩子幸幸福的拼圖，小朋友不用無障礙扶手當溜滑梯，不用用榕樹爺爺的鬍鬚玩泰山的遊戲，是教育現場溫暖的風景，也是學童們學習感恩與分享的最佳榜樣。



臺中市大雅國小擁有128年校史，現有68班近1,800位學生，一直以來是社區的重要教育基地，百年來歷經多次校舍整建，加上112學年度設立附設幼兒園，校園內遊戲空間嚴重不足，無法滿足附設幼兒園、國小部學童及校園開放時間社區民眾的多元需求。身為大雅國小第8屆校友的朝陽科大創辦人楊天生慷慨支持遊樂空間改善計畫，委由朝陽科技大學建築系結合SDGs進行專業規劃，啟動地景遊樂空間建置，打造「天生幸福遊樂園」，以「全齡共融」為核心理念，設計兼顧2至4歲幼兒、5至12歲學齡兒童、特教生及社區親子長輩的使用需求，並強調安全、挑戰與探索並存的友善遊憩環境，成為大雅國小跨越百年最具代表性遊戲空間改造成果。