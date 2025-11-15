「幸胡之味」延續香氣熱潮 西港、佳里胡麻節聯袂登場

▲民眾踴躍參與胡麻季活動。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「幸胡之味」台南胡麻季香氣不斷延燒，繼善化場熱鬧開跑後，西港區農會及佳里區農會聯袂登場，接棒推出多樣胡麻特色產品展售與體驗活動，市長黃偉哲也親自到場與民眾一起體驗各式胡麻美食與產品，場面十分熱鬧。

台南是國產胡麻最主要產區，原本有西港、善化、安定三大胡麻節，近年又加上佳里，可說是「頂港有名聲，下港尚出名」，胡麻特有的濃郁香氣，深受國人和外國朋友的喜愛。西港與佳里長年推動胡麻契作、加工及品牌行銷，不僅是地方重要的農業代表，也展現農民堅持品質與創新成果，邀請全國民眾來台南，共享胡麻魅力。

農業局長李芳林指出，台南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1,215公頃，其中西港區及佳里區的胡麻種植面積分別約161公頃及112公頃。西港區農會多年來致力推廣胡麻產業，推出自有品牌胡麻嫂，開發系列商品，並積極研發推出新產品；而佳里區農會亦長期輔導轄內農民，推動胡麻契作與加工，並將優質胡麻製成胡麻油、胡麻醬、胡麻粉等系列產品，展現地方農產多元化成果。

農業局說明，西港場周末於西港農會後營倉庫舉辦，除有國產胡麻店家參與市集外，還有胡麻點心DIY體驗，另提供民眾免費品嘗限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食，購買農會產品滿額送限量後營7-11中熱拿鐵及DIY兌換券、摸彩券等優惠活動。