「幸胡之味」延續香氣熱潮 西港、佳里胡麻節聯袂登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「幸胡之味」台南胡麻季香氣不斷延燒，繼善化場熱鬧開跑後，西港區農會及佳里區農會聯袂登場，接棒推出多樣胡麻特色產品展售與體驗活動，市長黃偉哲也親自到場與民眾一起體驗各式胡麻美食與產品，場面十分熱鬧。
台南是國產胡麻最主要產區，原本有西港、善化、安定三大胡麻節，近年又加上佳里，可說是「頂港有名聲，下港尚出名」，胡麻特有的濃郁香氣，深受國人和外國朋友的喜愛。西港與佳里長年推動胡麻契作、加工及品牌行銷，不僅是地方重要的農業代表，也展現農民堅持品質與創新成果，邀請全國民眾來台南，共享胡麻魅力。
農業局長李芳林指出，台南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1,215公頃，其中西港區及佳里區的胡麻種植面積分別約161公頃及112公頃。西港區農會多年來致力推廣胡麻產業，推出自有品牌胡麻嫂，開發系列商品，並積極研發推出新產品；而佳里區農會亦長期輔導轄內農民，推動胡麻契作與加工，並將優質胡麻製成胡麻油、胡麻醬、胡麻粉等系列產品，展現地方農產多元化成果。
農業局說明，西港場周末於西港農會後營倉庫舉辦，除有國產胡麻店家參與市集外，還有胡麻點心DIY體驗，另提供民眾免費品嘗限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食，購買農會產品滿額送限量後營7-11中熱拿鐵及DIY兌換券、摸彩券等優惠活動。
其他人也在看
紅堡案反恐調查鑑識取樣出意外！印度警局深夜爆炸釀9死
印度查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）諾格姆警察局發生爆炸事件，中央政府15日表示，爆炸原因是鑑識人員在取樣過程中意外引發。這起事故已造成至少9人死亡，死亡人數可能還會上升。爆炸發生在當地時間晚上11時20分左右，震動範圍廣大，據稱遠在30公里外都能感受到衝擊波。中天新聞網 ・ 17 小時前
媒合率高結婚卻少! 公辦未婚聯誼中市僅2對結婚 成效遭質疑
隨著現代人婚姻觀念改變，交友跟認識伴侶管道多元，台中市府去年跟今年，兩年一共斥資200萬元辦理約50場未婚聯誼活動，每場聯誼配對成功率逾5成，但卻只有2對結婚，結婚對數過低，遭外界質疑成效。內政部指出，內政部近年每年皆編列70多萬元舉行10多梯次未婚聯誼，分為1日與2日遊，每梯次有80至120人參加自由時報 ・ 11 小時前
延續香氣熱潮 西港、佳里胡麻節聯袂登場
「幸胡之味」臺南胡麻季香氣持續延燒，繼善化場熱鬧開跑後，西港區農會及佳里區農會十五日接棒同步登場，現場推出多樣胡麻特色產品展售與體驗活動，市長黃偉哲、農業局長李芳林、南市農會總幹事吳嘉仁等出席開幕式，與民眾一起體驗各式胡麻美食與產品。黃偉哲市長表示，臺南是國產胡麻最主要產區，原有西港、善化、安定三大胡麻節，近年又加上佳里；在地生產的國產胡麻香氣濃郁，西港與佳里區農會長年推動胡麻契作、加工及品牌行銷，不僅是地方重要農業代表，也展現農民堅持品質與創新成果，邀請全國民眾來台南體驗胡麻魅力。李芳林局長說，臺南為全台胡麻最大產區，種植面積約一千二百餘公頃，其中西港種植面積約一百六十餘公頃，農會以自有品牌胡麻嫂開發系列商品，並積極研發推出新產品；佳里區胡麻種植面積一百一十二公頃，亦長 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
毆打拉扯頭髮凌虐6歲童 台中女涉違反兒少法遭訴
（中央社記者蘇木春台中15日電）李姓女子今年1月間協助林姓男友照顧6歲大男童，卻以鐵製棒球棍毆打、美工刀割傷，還拉扯頭髮等方式凌虐男童，造成男童全身有多處傷勢，案經中檢偵辦後，昨天依違反兒少法將她起訴。中央社 ・ 14 小時前
撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革
立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負...聯合新聞網 ・ 10 小時前
飛機蒙皮？綠島海邊驚見2片複合材料殘骸 通報軍方檢視
綠島流麻溝和柴口海邊，今（15）日有民眾發現2塊複合材料片，認為看起來像是飛機蒙皮或者是火箭殘骸，長寬各約200到300公分。海巡與軍方人員已經接獲通報，將進行詳細檢視。而綠島鄉代田鴻銘表示，近日東北台視新聞網 ・ 11 小時前
高雄城市嶼浪市集嘉年華登場 陳其邁共襄盛舉 (圖)
高雄市長陳其邁（右3）15日到高雄流行音樂中心珊瑚礁群出席第3屆城市嶼浪市集嘉年華，在打卡牆前與民進黨立委邱議瑩（左3）等人留影。中央社 ・ 10 小時前
又傳醫療暴力！不滿重新領藥還要付錢 桃園婦暴走扯毀電腦
桃園市1名54歲李姓婦人，先前不慎遺失藥包，遂返回醫院重新領藥，但院方要求她再補給藥費，雙方頓時爆發爭吵，李婦當場飆罵髒話，還扯毀櫃台的電腦設備，警方獲報後趕抵現場，並以現行犯將她逮捕，全案訊後依違反醫療法及毀損等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
賞戲獅甲、品鹹酥雞、逛青年攤車市集 陳其邁邀市民週末出門走走
即時中心／顏一軒報導高雄市長陳其邁今（15）日下午行程滿檔，先為「高雄水陸戲獅甲」祈福並觀賽，再前往「高雄鹹酥雞嘉年華」品嘗炸物美味，並參加「城市嶼浪市集嘉年華」，與年輕攤商交流互動，從視覺、味覺到聲音與手作體驗，感受多重感官魅力。他表示，高雄本週末活動內容多元豐富，歡迎市民把握機會，一起出門走走。民視 ・ 9 小時前
巴士底締姊妹市 友邦克國總理見證
記者翁順利∕台南報導 邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯，十四日與總理夫人普琳絲…中華日報 ・ 1 天前
國際咖啡展 水保署展現臺灣茶酒多元風味
【記者郭襄陽台北報導】2025臺灣國際咖啡展14日至11月17日於南港展覽館盛大登場，農業部農村發展及水土保持署今年首次以「農村好物館」正式亮相。展館以「風味探索」為主軸，打造四大風味概念店風土茶廂、...自立晚報 ・ 8 小時前
北車商圈48年老店驚爆「水溝蓋上洗冬粉」 衛生局：將派員稽查
有網友日前拍下影片指出，台北車站商圈一間營業長達48年的老字號小吃店，竟將裝著冬粉的籃子直接放在水溝蓋上清洗，畫面曝光後引起網友一片譁然，不少人直呼「這誰敢吃？」、「太噁心了」。對此，台北市衛生局證實已接獲民眾陳情，將派員到場稽查，若查有違規，將責令限期改善，未改善者最高可罰2億元。太報 ・ 1 天前
我老婆要生了！彰化警鳴笛開道 5分鐘奔馳送進醫院
「警察大哥，可不可以幫我開道一下，我老婆要生了！」彰化警分局大埔派出所警員林昌達、黃崇恩，昨（14日）晚在市區執行巡邏勤務，行經彰化市中山路一段，突有1位黃姓男子前來敲窗求助，表示他35歲的孕妻在車上痛得受不了、快要生了，拜託警方協助開道送醫，員警了解情況後，立即啟動警示燈與警報器，在前方開道引導下自由時報 ・ 18 小時前
MLPerf Training v5.1結果揭曉：NVIDIA Blackwell Ultra橫掃七項測試奪冠、AMD以CDNA 4架構緊追
MLCommons稍早公布了最新一輪MLPerf Training v5.1基準測試結果，不僅是AI運算領域的年度期末考，更是NVIDIA與AMD展示次世代架構實力的競技場。NVIDIA 憑藉Blackwell Ultra架構橫掃全場，而AMD則首度以CDNA 4架構的MI350系列參與訓練測試，展現緊追在後的競爭力。Mashdigi ・ 8 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前