幸胡美味 安定壓軸飄香
記者黃文記∕安定報導
台南胡麻季香氣不斷延燒，繼善化場熱鬧開跑，西港區及佳里區聯袂接續後，二十二日由安定區盛大壓軸登場。安定場「幸胡饗宴 相約安定」在安定區公所西側停車場舉行，推出包含精彩的舞台表演、胡麻農特產品、ＤＩＹ體驗等活動。市長黃偉哲也親自到場與民眾一起體驗各式胡麻美食與產品，感受胡麻的溫暖與盛宴。
黃偉哲表示，台南胡麻以安定、西港、善化、佳里為大宗產區，土質適合種植胡麻，過程除了採收，還要日曬、拍打，再經過篩選，其胡麻含水量低、油脂量高，壓製出之胡麻油更是冬令進補首選。胡麻不僅是台南的重要農產，更象徵勤奮與幸福的滋味，其所製成的農特產品質優良且多元，極具經濟價值，誠摯邀請大家多加支持、踴躍購買。
農業局長李芳林指出，台南市的胡麻產品眾多，除品質一等一的「胡麻油」，還有近年推廣平時料理也可使用的「胡麻清油」以及多種胡麻農特產品，從田園到餐桌，零距離呈現，主辦單位提供誠意滿滿的限量免費麻油美食，讓民眾感受純正的胡麻風味，活動會場洋溢著胡麻香。
農業局表示，活動會場有食農教育ＤＩＹ，提供限量麻油椪餅蛋及四健會體驗活動，還有農會另設的農事成果展、農夫市集展售，加上社區特色美食，帶來多元的活動體驗。再加上「安定區胡麻花田」拍照打卡活動，結合現地作物認識胡麻；安定區農會超市的胡麻產品優惠，還有限量的滿額五百元送摸彩券，在享受美食購物之餘，參與抽獎，收穫多重驚喜，有吃又有拿。
