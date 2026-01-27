幸運中尾牙最大獎！工讀妹妹公群問：有人要？ 老闆不爽了

歲末年終，不少企業都會舉辦尾牙，而最重要的環節莫過於抽獎，不過最近一名網友就分享，公司有位2000年後出生的工讀生妹妹，抽到最大獎後竟然直接在公司群組高調問同事有無打算接收，這讓老闆相當不高興。

工讀生妹妹在公司群組問有沒有人要交換尾牙頭獎，不慎惹怒老闆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，一名2000年後出生的工讀生妹妹，在尾牙時抽到不想要的獎品，於是直接在公司群組詢問是否有同事打算接收。

從原PO曝光的對話內容可見，這位工讀生在尾牙時抽到一個鍋子，不過因為用不到，於是就傳訊息到公司群組：「今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」有其他同事見狀便回應，雖然自己很想要，但家裡實在放不下了。

然而在這位工讀生妹妹發布「交換文」後的11分鐘，老闆看到訊息了，且相當不滿意她的行為，於是便留言：「尾牙抽獎是公司體恤員工的一個心意，私底下問大家就算了，這樣下次都改成獎金3000元為最大獎了。」

有趣的是，這串對話紀錄被分享至網路後，不少網友紛紛留言笑回：「錢比較時在」、「你要回謝謝老闆明年改現金大獎！這個鍋也只值一千多吧！他還真好意思說」、「最大獎是鍋子，拜託給我三千」。

