幸運之神眷顧！7-ELEVEN開出2張千萬發票！最低只花64元就中大獎

財政部今天公布最新一期2025年9-10月統一發票中獎號碼，統一超商（7-ELEVEN）再次成為幸運兒集中地！本期共開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎，以及3張雲端發票專屬1百萬獎，總計誕生9位百萬以上幸運得主。

最引人注目的是，一位超級幸運兒僅花費64元在台北市信義區宏泰門市購買飲品與鮮食，就抱回了1,000萬元！另一位千萬得主則是在桃園市龜山區新九揚門市消費274元。

200萬特獎中，甚至有一位幸運兒在金門縣金寧鄉金門大學門市只花45元購買泡麵、飯糰就中獎，小額消費中大獎的佳話再添一樁。

今年9-10月期統一發票開獎。太報製圖

7-ELEVEN提醒，使用OPENPOINT會員載具或於門市消費的民眾，請儘快核對手中發票。千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，若存入指定支付工具，最高可再享10%回饋。

此外，7-ELEVEN也緊急提醒，2025年7-8月期的uniopen會員載具中獎發票，尚有將近18萬張未到ibon機台列印。其中，一位在鹿和門市幸運中得200萬元特獎的得主仍未現身領獎。兌領期限最晚於2025年1月5日前。

