《幸運住在這裡－大石曉規的馬年祈願》藝術構築幸福宇宙

記者劉昕翊／臺北報導

馬年到來，《幸運住在這裡－大石曉規的馬年祈願》即日起至2月23日，在多納藝術華山館陳展29件全新作品，透過標誌性的笑臉角色與象徵祝福的文化符號，構築一座由微笑、願望與希望交織而成的幸福宇宙，邀請民眾走入其中，感受畫中力量。

日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）以手繪「笑臉角色」聞名於世，作品以簡潔線條與高度辨識度的造型為特色，看似童趣的形象中，蘊含溫暖、樂觀與撫慰人心的情感力量，長年深受全球觀眾喜愛。馬年之際，繼「春福笑顏：大石曉規的幸福時光」後，大石曉規再度回到臺北華山，由多納藝術Donna Art策劃，推出全新個展《幸運住在這裡－大石曉規的馬年祈願》，共呈現藝術家29件全新作品，內容豐富且寓意鮮明，期在農曆新年期間帶給觀眾滿滿祝福。

展覽內容聚焦於2大核心系列，其中，「十二星座」系列，藝術家以其擅長的圖像語言，重新詮釋西方占星文化中的經典符號，例如，獅子座的自信與俏皮、雙魚座的浪漫與柔軟、處女座的細緻與純淨，皆化為帶著微笑、充滿生命力的角色形象。另一系列則回到藝術家深受喜愛的文化根源「日本的吉祥物與祈福文化」，包含，招財貓、祈福風鈴、鯉魚旗、富士山等象徵幸運、守護與庇佑的傳統意象，在大石曉規筆下被擬人化，成為一個個彷彿居住在畫面中的「幸福居民」，這些角色不再只是符號，而是帶著情感與性格，陪伴觀者感受祝福的存在。

多納藝術表示，在《幸運住在這裡－大石曉規的馬年祈願》中的每件作品，細緻的畫面質地與明亮色塊，營造出輕快而喜悅的視覺節奏，使展場空間宛如一座「願望會發光的城市」，盼讓觀眾行走其間，如同置身於一個充滿善意與祝福的世界，每一次與笑臉角色的相遇，都是一份無聲卻真誠的祈願。

馬年到來，《幸運住在這裡——大石曉規的馬年祈願》即日起至2月23日，在多納藝術華山館陳展29件全新作品。（記者劉昕翊攝）

展覽陳展多件以招財貓、祈福風鈴、鯉魚旗、富士山等象徵幸運、守護與庇佑的傳統意象為主題的系列，陪伴觀者感受祝福的存在。（記者劉昕翊攝）

展覽透過標誌性的笑臉角色與象徵祝福的文化符號，構築一座由微笑、願望與希望交織而成的幸福宇宙，邀請民眾走入其中，感受畫中力量。（記者劉昕翊攝）

藝術家以其擅長的圖像語言，在「十二星座」系列中，重新詮釋西方占星文化中的經典符號。（記者劉昕翊攝）