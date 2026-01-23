幸運兒快現身！中壢生鮮店、桃園寶雅開出發票大獎 至今無人領

中壢區、桃園區分別開出1張1000萬特別獎及1張200萬特獎，至今卻仍無人領取。示意圖：截自freepik

財政部已於去(114)年11月25日公布114年9、10月統一發票中獎號碼，桃園市除了開出2張1000萬特別獎之外，200萬特獎、100萬雲端特別獎也都各開出2張。其中在中壢區、桃園區分別開出1張1000萬特別獎及1張200萬特獎，至今卻仍無人領取，提醒民眾快檢查自己的發票，以免與大獎擦身而過。

114年9、10月統一發票1000萬特別獎號碼為25834483，200萬元特獎號碼46587380，20萬頭獎號碼41016094、98081574、07309261。據悉，該期1000萬特獎上尚有兩張無人認領，一張在中壢區中山東路「阿潭ㄟ店專業生鮮市場中山店」花費153元購買蒜頭等生鮮食品，另一張是Google Play的50元訂閱費；而200萬特獎則還有4張未兌換，分別為桃園區慈文路「寶雅桃園慈文店」花費1117元、屏東縣潮州鎮「寶昌食品」消費120元，及App Store購買App花費165元、街口支付的手續費90元。

114年9、10月中獎發票自去12月6日起至今年3月5日止開放領獎，民眾務必記得在期限內兌獎，以免與財神擦身而過。

