幸運兒是你嗎？ 9-10月統一發票完整獎號一次看

114年9-10月期統一發票今日公布中獎獎號。

114年9-10月期統一發票今（25）日完成直播開獎，千萬元特別獎由「25834483」號碼奪下；200萬元特獎則開出「46587380」。另外，本期共有3組20萬元頭獎，分別為「41016094」、「98081574」與「07309261」。民眾可自12月6日起兌領，期限至115年3月5日止。

依規定，二獎為對中任一頭獎號碼末7碼、獎金4萬元；三獎為末6碼、獎金1萬元；四獎末5碼得4,000元；五獎末4碼得1,000元；六獎則對中末3碼即可領200元。建議民眾逐張核對，以免錯過中獎機會。

為鼓勵使用載具，今年5-12月期雲端發票500元專屬獎每期增開至326萬6,030組，較過去增加70萬組。9-10月期另包含：100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組與500元獎315萬組，讓中獎機會再提升。

財政部表示，明年統一發票經費將增加約25.5億元，推估全年雲端專屬獎500元可再增開約510萬組，平均每期增開約85萬組，最終組數將於明年度預算案通過後定案。

