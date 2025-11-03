幸運兒是你？北捷第145億人次「免費搭捷運1年」 進出站資訊曝光

臺北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次。（圖／臺北捷運提供）

臺北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次！台北捷運公司表示，今天（3日）上午7時24分，從文湖線萬芳醫院站進站、文德站出站的會員，可獲得免費搭乘捷運1整年的超值大獎；第145億人次得主前後各5名會員，則各可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。

臺北捷運公司表示，第145億人次「億」中選一的幸運會員，北捷將致贈特製年票1張，可於1年內不限次數、不限距離免費搭乘捷運。後續捷運公司將依得獎者登載的會員資料通知領獎日期及地點。

此外，第145億得主前後各5名會員，可獲得價值1,200元的「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。獎品兌換劵於11月13日匯入「台北捷運Go」App「我的帳戶／我的優惠券」，請得獎者於11月13日至11月23日期間，前往捷運商品館中山店，出示App兌換券領取獎品。

臺北捷運為感謝會員長期支持，於「台北捷運Go」App參與預測活動，且正確猜中第145億人次從文湖線進站的會員，有機會獲得捷運點1,450點、捷運點145點、北捷城市意象溫感造型杯或捷米絨毛娃娃。中獎名單11月13日公布於「台北捷運Go」App，請得獎會員參閱「訊息中心/個人訊息」通知，並依訊息內容說明領取獎品，請會員們密切注意。

臺北捷運公司表示，今年3月臺北捷運達到140億人次，不到1年即迎來第145億人次，感謝民眾支持並搭乘大眾交通運具，共同落實減碳生活。

