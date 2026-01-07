幸運兒是你？南投彩券行開出「800萬頭獎」沒人領 充公倒數5天

台灣彩券公司呼籲中獎人儘速撥打高額兌獎專線預約。（示意圖／報系資料照）

台灣彩券公司今天（7日）提醒，2025年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限至2026年1月12日（週一）止，目前仍未完成兌領，呼籲中獎人儘速撥打高額兌獎專線預約。

台彩指出，去年曾有2筆「今彩539」頭獎逾期未領，其中1筆同樣落在南投縣，提醒民眾務必檢查手中彩券。若未在期限內兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。此外，逾500萬元獎項須先預約兌獎並完成彩券驗證，以保障中獎人隱私。高額兌獎專線為0800－024－500，服務時間為週一至週五09：00至17：00。

台彩公司表示，「今彩539」每週開獎6天，在01～39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2,400萬元。

