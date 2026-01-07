幸運兒是你？南投開出「今彩539頭獎」800萬沒人領 再5天就充公

示意圖。非中獎店家。廖瑞祥攝



台灣彩券公司今（1/7）日提醒，南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」去年10月11日開出的「今彩539」800萬元頭獎，兌獎期限至2026年1月12日（週一）止，截至目前仍未完成兌領，呼籲中獎人儘速辦理相關手續，避免錯失獎金。

台彩指出，該期今彩539頭獎中獎號碼為09、19、22、04、34，開出地點為南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」。依規定，若中獎人未在期限內兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

台彩也提醒，去年曾有2筆今彩539頭獎逾期未領，其中1筆同樣位於南投縣，呼籲民眾務必再次檢查手中彩券，確認是否為中獎人。

此外，依高額獎項兌領規定，凡獎金達500萬元以上，須先撥打高額兌獎專線預約，並完成彩券驗證，以保障中獎人隱私與兌獎安全。高額兌獎專線為0800-024-500，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

台彩表示，今彩539每週開獎6天，投注方式為自01至39號中任選5個號碼，若5個號碼全中即可獲得頭獎800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。

