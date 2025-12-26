幸運兒是你？大樂透1億頭獎一人獨得 獎落這1縣市

財經中心／王文承報導

開出大樂透頭獎，獎金高達1億元，結果由苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓的「泉鑫彩券行」開出，一注獨得、無人分得獎金。（圖／記者陳慈鈴攝影）

億萬富翁誕生了！昨（26）日晚間開出大樂透頭獎，獎金高達1億元，讓全台彩迷屏息以待。結果由苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓的「泉鑫彩券行」開出，一注獨得，中獎人一夕暴富，直接躋身億萬俱樂部。

大樂透第114000117期中獎號碼由小到大依序為05、07、09、14、17、30，特別號為47。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

