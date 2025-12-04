幸運兒是你？9、10月發票千萬獎11張「最低僅花64元」 中獎地點曝

財經中心／彭淇昀報導

114年9、10月統一發票獎號已於11月25日開出，中獎清冊預計將於今（4）日傍晚公告，共有11人抱走1000萬大獎、38人中200萬，其中超商、全聯等通路一共開出5張，最低僅花64元就爽中1000萬。財政部提醒民眾，領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，錯過就充公了。

9、10月統一發票獎號出爐，千萬元特別獎號碼為25834483、特獎中獎號碼46587380。（圖／三立新聞網製圖）

根據財政部指出，9、10月統一發票千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬獎號為「46587380」。全聯福利中心開出1張千萬特別獎，位於台北中正南昌門市，幸運兒僅花費85元購買鮮乳，就抱走1000萬元大獎。

另外，根據711公布，本期開出9組中獎發票，其中有2張1000萬，其中1人在桃園市龜山區新九揚門市，花費274元購買鮮食、生活用品、飲品；另1人則在台北市信義區宏泰門市，花費64元購買飲品、鮮食。

全家也開出2張千萬特別獎，分別在全家社子島店、花蓮新城嘉新店，其中1位以全家會員專屬優惠，購買2杯特大杯冰拿鐵與零食，僅花148元即抱走千萬獎金；另1位則花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵、截切西瓜。

另外，財政部提醒，7、8月尚未兌獎的民眾要把握時間，中獎發票兌獎期限即將到期，自114年10月6日至115年1月5日開放兌獎，幸運中獎的民眾，記得保存好紙本發票把握時間前往兌換，別和財神爺擦肩而過。

