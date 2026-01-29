幸運兒會是誰？威力彩頭獎上看7.7億 最新獎號出爐

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里一家彩券行，日前來了一名七旬男子，連刮四張2000元刮刮樂，刮中百萬獎金，一開始還不相信，以為中10萬，業者點算，確定是6個零，抱回百萬大獎。說也神奇，當天早上一開店，三隻鸚鵡就在籠子拍動翅膀狂跳，業者回想起來才驚覺，應該是財神爺降臨的好兆頭！三隻黃綠色的鸚鵡，在籠內吱吱喳喳叫著不停，彷彿在報喜訊。大里這家彩券行，日前有顧客，刮2000元面額的刮刮樂，刮到第四張刮中一百萬，彩券行業者回想起，當天早上，鸚鵡就一直在籠子內狂跳，彷彿是神預告有好事發生！彩券行業者：「那一天不知道怎麼搞的，那天那個鸚鵡就一直啪啪啪，我就覺得跟我老公講說奇怪，那個鸚鵡怎麼就啪啪啪（振翅）。」彩券行業者：「那三隻鳥牠是從早上就很高興，常常聚在一起，好像竊竊私語的那種感覺，其實鸚鵡是會攀爬的，那是正常現象，但是那天好像就是，三隻會搶著爬我們（鳥籠），最高處那個地方。」業者說，鳥類會攀爬是正常現象，但那天牠們異常興奮，早上狂跳，下午就迎來財神。彩券行老闆說，顧客一開始少算一個０以為中十萬，經過老闆幫忙點算，才相信刮中百萬大獎！（圖／民視新聞）彩券行業者：「一直振翅一直抖，就像我們人中獎會...，會振臂高飛，（想要衝出來就對了）對對對。」刮中百萬的幸運兒是一名年約70歲的男子，不是常客，偶爾才會來，這次衝著2000萬超級紅包刮刮樂，前三張都沒刮中，只有一張中一百，刮到第四張中大獎，不知是眼花，還是高興到少算一個0。彩券行業者：「數那個0我就知道，應該有中了，結果他以為是中十萬，我算那個肯定6個0加一個1嘛，他就在那邊個十百千萬一直數，後來才肯定說有確定中獎了，真的他也感到很意外。」彩券行刮出大獎後，買氣旺盛，不少顧客都來沾沾福氣。（圖／民視新聞）春節前夕拿到百萬大紅包，可以過個好年，得獎顧客超開心，而這三隻鸚鵡原本是老闆朋友寄賣，現在自己考慮留下來，希望牠們繼續帶來好運！原文出處：台中這間彩券行「鸚鵡展翅」大跳 當天顧客刮刮樂中百萬大紅包 更多民視新聞報導年前最強紅包！威力彩連25槓「下期頭獎衝6.9億」刮刮樂聽「尾牙中獎神曲」也行？苗栗母女刮中100萬都市傳說好玄！苗栗母女買刮刮樂 聽「中獎神曲」幸運刮中100萬

