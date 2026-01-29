幸運兒會是誰？威力彩頭獎上看7.7億 最新獎號出爐
台彩今（29）晚開出威力彩第115000009期獎號，由於頭獎已連續26期未開出，本期頭獎獎金上看7.7億元，第一區號碼為：05、10、15、17、23、25；第二區號碼為：05。
其他獎項獎號如下：
．今彩539：06、11、28、36、37。
．39樂合彩：06、11、28、36、37。
．3星彩：555。
．4星彩：6732。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／施佳宜
