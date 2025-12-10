幸運兒注意！今彩539頭獎開出 獎落3縣市
台彩今（10）日派彩結果出爐，今彩539頭獎開出3注，每注獎金8百萬，分別由台中市西區的「金吉祥彩券行」、台南市新市區的「金多獎商行」、新北市三重區的「七零九彩券行」開出。
本期開出頭獎彩券行。圖／台彩
台彩12/10獎項獎號如下：
．今彩539：04、07、11、16、26。
．39樂合彩：04、07、11、16、26。
．3星彩：988。
．4星彩：7080。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
