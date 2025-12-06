幸運兒繳電費「發票中1000萬」！完整中獎名單曝光 29人一夕暴富

（記者洪承恩／綜合報導）財政部公布最新一期（114年9、10月）統一發票完整得獎名單，共開出11張千萬元特別獎和18張200萬元特獎，總計29位幸運兒一夕暴富。其中最受矚目的，是一名嘉義市民只因繳了550元電費，直接從台電的帳單裡抽中千萬；另有一位來自苗栗的民眾，則是花899元付電信費，也順利拿到200萬元大獎，讓網友看了直呼「繳費也能發大財」。

財政部資料指出，本期千萬特別獎號碼為25834483，總共開出11張；200萬元特獎號碼則是46587380，共有18張中獎。除了兩位因繳費就中大獎的案例之外，本期還出現一張僅消費38元的發票，就在高雄市民手中拿下千萬獎金，再次證明「小錢也能中大獎」。

圖／嘉義有民眾繳550元電費，結果中了1000萬元。（翻攝財政部官網）

其中最引人注目的千萬得主，是在台電嘉義區營業處繳交電費的民眾。該張金額為550元的帳單，開獎後竟讓他成為千萬富翁，成為本期最傳奇的中獎故事。而在200萬特獎部分，苗栗一名居民繳電信費899元，就幸運把200萬元帶回家，讓許多人看了羨慕不已。

示意圖／嘉義有民眾繳550元電費，結果中了1000萬元。（擷取自免費圖庫Pixabay）

財政部也提醒所有中獎人，本期統一發票的領獎期間為2025年12月6日至2026年3月5日，務必在期限內兌領，否則獎金將自動收回國庫。而若使用載具存雲端發票，又沒有列印證明聯，只要在「統一發票兌獎APP」設定好帳戶，就能直接把獎金匯進帳戶，還省掉印花稅，非常方便。

另外，中獎金額若在200元到1000元之間，可直接到四大超商、全聯或美聯社兌換；金額超過1000元的獎項，則需帶著身分證明文件與發票，到指定的銀行或農漁會信用部辦理。財政部也鼓勵民眾多用載具，除了不用人工對獎外，也能減少遺失發票的機率。

