幸運兒繳173元電話費 發票爽中千萬

一一四年十一、十二月統一發票開獎，基隆一位幸運兒十一月到電信公司繳費，僅花一百七十三元就幸運抱回千萬特別獎。（北區國稅局基隆分局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

北區國稅局基隆分局表示，一一四年十一、十二月統一發票開獎，其中一組特別獎一千萬元的發票落在基隆，這位幸運兒於十一月到電信公司繳費，僅花一百七十三元就幸運抱回千萬大獎。

基隆分局指出，如果是在開獎前就已設定好中獎獎金自動匯款，那只需要在開獎隔月六日等待獎金入帳就好，如果是在開獎後才做設定或是沒設定領獎帳號，則需要去四大超商的多功能事務機列印中獎發票；國營事業像是水、電、瓦斯及電信繳費的每期帳單或是已繳費憑證都會登載一組載具號碼請妥善保管，開獎後民眾可以依據載具號碼列印中獎電子發票證明聯至兌獎服務據點兌領獎金。

基隆分局提醒，一一四年十一、十二月份統一發票領獎期間自一一五年二月六日至五月五日止，另外一一四年九、十月的中獎發票領獎期間至一一五年的三月五日截止，請及時兌領獎金，別讓自己的權益受損；再次呼籲，消費購物一定要記得索取統一發票並存入載具，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎全程無紙化，節能減碳愛地球，為保護環境盡一份心力。